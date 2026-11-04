Avino Silver & Gold Mines senkt 2026 Guidance wegen La Preciosa Ausbau

Avino Silver & Gold Mines passt Produktionsziele für 2026 nach unten an. Investitionen in La Preciosa treiben Kosten, doch AISC bleibt stabil.

Avino Silver & Gold Mines Ltd. (FSE:GV6, TSX:ASM) hat am 4. November 2026 in Vancouver die uneingeschränkten Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. Das in Mexiko ansässige Silberproduzierende Unternehmen erklärte seine strategischen Anpassungen und finanziellen Kennzahlen, die einen deutlichen Fokus auf die Expansion seiner Hauptmine La Preciosa widerspiegeln. Alle angegebenen Beträge beziehen sich auf US-Dollar, sofern nicht anders vermerkt.

Entwicklungsstand bei La Preciosa übertrifft Budgetziele

David Wolfin, Präsident und CEO von Avino Silver & Gold Mines, betonte in seiner Stellungnahme, dass das Unternehmen die Entwicklungsarbeiten bei La Preciosa fortgesetzt hat und die Budgetziele weit übertroffen hat. Bereits über 3.000 Meter untertägiger Ausbau wurden im Jahr 2026 abgeschlossen. Diese massiven Investitionen schaffen die Grundlage für signifikante Steigerungen der künftigen Silberproduktionskapazitäten. Die Durchführung dieser Arbeiten ist entscheidend für die langfristige Planung einer größeren Bergbauoperation am Standort La Preciosa.

Also read CHINA kauft weiter GOLD! Barrick Mining, Desert Gold und First Majestic Silver im Check.

Die strategische Ausrichtung zielt darauf ab, die Resilienz des Betriebsteams zu nutzen, um die Produktionskosten effektiv zu managen. David Wolfin hob speziell die Anpassungsfähigkeit des Teams hervor, das weiterhin eine wachsende lokale Belegschaft sowohl an der Avino-Operation als auch bei La Preciosa integriert. Trotz der parallelen Entwicklung einer zweiten Mine demonstrierte die konsolidierte AISC-Marge von 28 US-Dollar pro Unze im aktuellen Quartal eine robuste Cashflow-Generierung.

Anpassung der Produktions- und Kostenvorhersagen für 2026

Die aktuelle Produktionsprognose für das Jahr 2026 wurde aufgrund veränderter Umstände revidiert. Da zusätzliche Bergbauarbeiten anstehen und Entwicklungserze mit niedrigeren Gehalten bei La Preciosa verarbeitet werden müssen, erwartet das Unternehmen weniger Silberunzen aus diesem Standort. Parallel dazu führt eine Veränderung der Bergbauabfolge an der Avino-Mine zu geringeren Kupfermengen im Vergleich zu den anfänglichen Prognosen zu Jahresbeginn.

Advertisement

Die überarbeiteten Zielwerte für die gesamte Silberäquivalentproduktion liegen nun zwischen 2,2 und 2,5 Millionen Unzen. Der vorherige Guidance-Bereich von 2,4 bis 2,7 Millionen Unzen wurde entsprechend gesenkt. Avino Silver & Gold Mines geht davon aus, am unteren Ende oder leicht darunter der neuen Guidance-Fran zu liegen. Diese Entscheidungen wurden mit Blick auf die langfristige Planungstauglichkeit getroffen und priorisieren die Entwicklung der Infrastruktur vor kurzfristigen Volumenmaximierungen.

Die Kostenvorhersagen spiegeln die komplexere Operation wider. Aufgrund der geringeren Menge an verkauften Silberäquivalenten sind die Kosten pro Unze höher ausgefallen. Die Cash-Kosten pro verkauftem Silberäquivalent-Zahloben liegen nun zwischen 22 und 24 US-Dollar, was einer Erhöhung von vorherigen 19 bis 21 US-Dollar entspricht. Die AISC-Kosten pro Unze wurden auf 30 bis 32 US-Dollar angepasst, gegenüber den ursprünglichen 25 bis 27 US-Dollar.

Kapitaleinsatz und ESG-Engagement der Goldminenaktie

Die kapitalintensiven Maßnahmen im dritten Quartal 2026 führten zu Gesamtkapitalausgaben von 15 Millionen US-Dollar, verglichen mit 9 Millionen US-Dollar im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. Die Investitionen fließen primär in die Mine Development und Ausrüstung für zukünftige Produktionsminen bei La Preciosa sowie in das konsolidierte Explorationsprogramm mit 30.000 Metern Bohrungen. Die geplanten Gesamtkapitalausgaben für 2026 bewegen sich im Rahmen von 20 bis 26 Millionen US-Dollar.

Avino Silver & Gold Mines erhielt zudem die Auszeichnung Distintivo ESR 2026 (Sozial verantwortlich Unternehmen) von Cemefi (Centro Mexicano para la Filantropia) zum vierten Mal in Folge. Diese Ehrung basiert auf den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken. Die Operationen tragen durch lokale Beschäftigung, Ausbildung und community-basierte Initiativen maßgeblich zur regionalen Wirtschaft bei.