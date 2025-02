Avowed: Bald ein Rollenspiel mit 40 fps Modus

Obsidian Entertainment's Avowed, ein Xbox-exklusives Rollenspiel, kündigt eine interessante Grafik-Entwicklung an. Der 40 fps Modus soll auf sowohl der Xbox Series X als auch der Series S, sowie auf der Budget-Xbox verfügbar sein.

Avowed , Obsidian Entertainment 's Xbox -exklusives Rollenspiel , steht vor der Tür. Das Spiel entführt Spieler in die Fantasy-Welt von Eora aus der Ego-Perspektive, was flüssiges Gameplay für ein gelungenes Spielerlebnis unerlässlich macht. Die Details zum Grafikmodus haben sich nun geklärt und kündigen eine interessante Entwicklung an. Obsidian plant einen Modus, der sowohl auf der leistungsstarken Xbox Series X als auch auf der günstigeren Series S spielbar ist.

Dieser Modus soll bei 40 Bildern pro Sekunde (fps) laufen und einen guten Kompromiss zwischen dem 30 fps-Qualitätsmodus und dem 60 fps-Leistungsmodus bieten. 40 fps-Modi sind in der Regel für 120 Hertz-Displays optimal, da die 40 Bilder pro Sekunde perfekt im 120 Hertz-Signal verteilt werden. Somit soll sich das Spielerlebnis auch bei 40 fps flüssig anfühlen. Der vertrauenswürdige Leaker eXtas1s deutet zudem an, dass dieser 40 fps-Modus auch auf der leistungsschwächeren Budget-Xbox verfügbar sein wird. Dies ist besonders erfreulich, da 60 fps-Modi bei dieser Konsolenvariante oft fehlen.Avowed wird auf der Unreal Engine 5 laufen, die zwar beeindruckende Grafik liefert, aber in der Vergangenheit bei einigen Spielen zu Performance-Problemen geführt hat. Die Ankündigung, dass Avowed „bis zu 60 fps“ erreichen soll, deutet darauf hin, dass das Spiel möglicherweise nicht immer die volle Bildrate erreichen kann. Weitere Details zu den Grafikmodi bleiben bisher geheim und müssen bis zum Release des Spiels und den ersten Tests geklärt werden. Die bisherigen Trailere und Screenshots von Avowed zeigen jedoch vielversprechende Grafik, und es bleibt abzuwarten, ob das Spiel auch spielerisch überzeugen kann





