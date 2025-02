Avowed: Fundorte aller Totemfragmente auf der Karte

Fündig werden mit unserem Guide: Wir verraten euch alle Fundorte der Totemfragmente in Avowed. Die interaktive Karte wird in den nächsten Tagen erweitert und ihr findet hier auch Tipps zur Nutzung der Totemfragmente in Avowed.

Die Fundorte aller Totemfragmente in Avowed zu finden ist nicht einfach. Zum Glück können wir euch dabei helfen, denn in unserem Guide findet ihr alle Fundorte . Aktuell beinhaltet die Karte noch ausschließlich das erste große Gebiet des Spiels, aber weitere Karte n folgen in den kommenden Tagen. Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald es soweit ist.

Die super praktische und interaktive Karte von unseren Kollegen von Gamepressure zeigt euch bei Bedarf natürlich noch viel mehr als nur Totemfragmente. Hier ist jedoch ein entsprechender Filter direkt für euch gesetzt. Sammelt ihr alle Totems in einem Gebiet, lassen sich diese zu einer Statue zusammenbauen. Dazu müsst ihr im Lager den dafür vorgesehenen Stein benutzen. Dort könnt ihr die fertige Figur auch platzieren und diese spendiert euch dann eine Auswahl an sehr nützlichen Buffs. Allerdings könnt ihr nur jeweils eine Statue aktiv ausstellen und von deren Vorteilen profitieren. Wenn ihr nicht nur Hilfe bei der Suche nach den Totemfragmenten habt, könnt ihr in unseren anderen Guides noch weitere Unterstützung finden. Eine Auswahl beliebter Guides findet ihr hier: Die Totemfragmente gehören zu Göttern, die wir bereits aus vorherigen Spielen von Obsidian kennen. Schon Pillars of Eternity und sein Nachfolger spielten in Eora, der Welt in der nun auch Avowed Geschichte erzählt wird. Wer beide Titel gespielt hat, wird regelmäßig mit Referenzen auf stoßen. Wie viele Totemfragmente haben euch denn noch gefehlt, bevor ihr sie mit Hilfe der Karte gesucht habt? Habt ihr die Map vorher umfangreich abgesucht, oder greift ihr gerne zügig auf die Hilfe von Guides zurück? Verratet es uns in den Kommentaren





Avowed Guides AVOWED Totemfragmente Karte Guide Fundorte Obsidian Eora Pillars Of Eternity

