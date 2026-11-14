Avril Lavigne wird erstmals Mutter: Geburt der Tochter

Avril Lavigne (42) ist erstmals Mutter geworden. Die US-Sängerin präsentiert ein neugeborenes Baby, hält aber Identität des Vaters geheim.

Die US-Sängerin Avril Lavigne (42) hat Fans und Medien am vergangenen Wochenende mit einem exklusiven Baby-Update überrascht. Die 42-jährige Rockstar-Performerin ist erstmals Mutter geworden und hält ihre neugeborene Tochter in den Armen, ohne dabei die Identität des Kindes oder des Vaters preiszugeben. Diese Entwicklung beendet jahrelange Spekulationen um ihr privates Leben, da Lavigne die Schwangerschaft und die Geburt ihrer Tochter strikt vor der Öffentlichkeit geheim gehalten hat.

Baby-Entdeckung durch symbolische Fotos

Avril Lavigne veröffentlichte mehrere Aufnahmen, die den Moment der neuen Familiäreinheit einfangen. Auf einem Bild zeigt die Sängerin die neugeborene Tochter in einem Leoparden-Outfit. Ein weiteres Foto ist besonders symbolisch: Drei Paar schwarz-weiß karierte Vans stehen auf einem Skateboard, wobei zwei Paare für die Eltern und ein Miniaturpaar für das kleine Familienmitglied stehen. Dieses Detail verwandelt das ikonische Album-Symbol "Sk8er Boi" in eine "Sk8er Family"-Erklärung. Zusätzlich ist eine mysteriöse Hand auf einem weiteren Bild zu sehen, die zusammen mit der Sängerin die winzige Hand des Babys hält, was die Partnerschaft andeutet.

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Identität des Vaters bleibt ein Geheimnis

Obwohl Avril Lavigne die Mutterrolle feiert, gibt sie keinerlei Informationen zur Identität des Vaters ihres Kindes preis. Quellen berichteten der Medienbranche, dass der Vater kein Promi sei, sondern ein privater Mann, der bewusst nicht im Rampenlicht steht. Die beiden sollen bereits seit mehreren Jahren eine ernsthafte Beziehung führen. Dies erklärt, warum die 42-jährige Künstlerin ihre Schwangerschaft, von der sie zuletzt öffentlich im April gesichtet wurde, und nun auch die Geburt so lange verborgen hielt. Das große Papa-Rätsel bleibt also vorerst offen, da nur ein kleiner Teil des Partners auf den Bildern zu sehen ist.

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Vergangenheit der romantischen Verbindungen

Avril Lavigne hat in der Vergangenheit stets prominente Partner an ihrer Seite gehabt, was die aktuelle Geheimniskrämerei umso auffälliger macht. Der letzte öffentlich bekannte Mann war der Rapper Tyga (36), mit dem sie Anfang 2023 eine Beziehung einging. Die Partnerschaft endete noch im selben Jahr. Zuvor war sie mit dem Musiker Mod Sun (39) verlobt, ehe auch diese Verbindung Anfang 2023 scheiterte. Historisch betrachtet war Lavigne von 2006 bis 2010 mit Deryck Whibley (46), dem Frontmann der Band Sum 41, verheiratet. Danach folgte 2013 die Hochzeit mit Nickelback-Sänger Chad Kroeger (51), die zwei Jahre später in die Brüche ging.

Erfüllung eines langjährigen Kinderwunsches

Die Geburt der Tochter ist die Realisierung eines Wunsches, den Avril Lavigne vor mehr als einem Jahrzehnt geäußert hat. Bereits während ihrer Ehe mit Chad Kroeger sagte die Sängerin 2013 gegenüber "E! News", dass sie sich ein oder zwei Kinder wünsche, aber nicht sofort. "Irgendwann in der Zukunft. Irgendwann einmal", betonte sie damals. Mehr als zehn Jahre später ist dieser Wunsch nun Wirklichkeit geworden. Für Lavigne scheint der Moment gekommen zu sein, die neue Rolle der Mutter öffentlich zu teilen, während sie die Privatsphäre des Vaters und der kleinen Tochter schützt. Die "Sk8er Family" steht damit für den Anfang einer neuen Ära im Leben der Sängerin.