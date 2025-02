AVV-MVV-Fusion verschoben: Zeitdruck und Finanzierung bleiben Herausforderungen

Die geplante Fusion der Verkehrsverbünde Augsburg (AVV) und München (MVV) wurde um ein Jahr auf Dezember 2026 verschoben. Die AVV-Aufsichtsratschef begründete die Verschiebung mit dem Wunsch, alle offenen Fragen mit allen Beteiligten zu klären. Neben rechtlichen und organisatorischen Herausforderungen spielt die Finanzierung eine wichtige Rolle.

Die Fusion der Verkehr sverbünde Augsburg ( AVV ) und München ( MVV ) wurde um ein Jahr verschoben. Anstatt Ende dieses Jahres, soll die Zusammenlegung nun erst im Dezember 2026 erfolgen. Die AVV -Aufsichtsratschef erklärte in einer Pressemitteilung, dass man grundsätzlich an den ursprünglichen Plänen halte, sich aber mehr Zeit für die Klärung aller offenen Fragen nehmen wolle. \Die Pläne für eine Fusion der beiden Verkehr sverbünde hatten im vergangenen Sommer für Überraschung gesorgt.

AVV-Chef Martin Sailer hatte im August bekannt gegeben, dass er in Verhandlungen mit dem MVV getreten sei. Er erwartete von einem größeren Verbund Vorteile für Kunden und Mitarbeiter. Seitdem gab es mehrere Verhandlungsrunden. Das letzte Treffen fand am Donnerstag statt, an dem Vertreter der Landkreise Augsburg, Aichach-Friedberg, Dillingen sowie der Stadt Augsburg teilnahmen. \Nach Informationen unserer Redaktion wurde bei diesem Treffen der Beschluss gefasst, die Zusammenlegung zu verschieben. Die Landkreise und die Stadt haben nun bis zur Sommerpause Zeit, um eine Grundsatzentscheidung zu treffen. Denn noch ist nicht sicher, ob alle Beteiligten eine Fusion mit dem größeren MVV überhaupt anstreben. Vor allem aus der Stadt Augsburg gab es zuletzt Klärungsbedarf, zum Beispiel zur Zukunft des kostenfreien Innenstadt-Nahverkehrs. Auch die Kostenfrage bleibt ein Thema: Die AVV-Mitglieder hoffen auf Unterstützung vom Freistaat, wenn es darum geht, Umstellungskosten oder Verluste durch veränderte Tarife aufzufangen. Dem Vernehmen nach hat der Freistaat im aktuellen Haushalt aber kein Geld für das Projekt. Auch hier könnte nach Informationen unserer Redaktion ein Grund in der zeitlichen Verschiebung der Fusion liegen





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

AVV MVV Fusion Verkehrsverbünde Finanzierung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Landkreis Augsburg: Kein Geld vom Verkehrsministerium: Stehen die Fusionspläne von AVV und MVV vor dem Aus?Aus Sicht von Landrat Martin Sailer macht ein Zusammenschluss nur Sinn, wenn Geld aus München fließt. Doch danach sieht es momentan nicht aus.

Weiterlesen »

MVV-Bergbus fährt auch an Feiertagen in die AlpenAb Beginn der Pfingstferien fährt der Bergbus des MVV auch an Feiertagen von München aus zu beliebten Ausflugsorten in den Alpen. Wanderer und Ausflügler mit Deutschlandticket können kostenlos mitfahren.

Weiterlesen »

Grünepolitiker Habeck, SPD-Gesundheitsminister Lauterbach: Solidarische Finanzierung der Krankenkassen – aber wie?Der Artikel diskutiert die solidarische Finanzierung der Krankenkassen in Deutschland, wobei der grüne Politiker Habeck und der SPD-Gesundheitsminister Lauterbach ihre Ansichten zum Thema austauschen.

Weiterlesen »

Scholz und Baerbock zerstritten über Finanzierung weiterer Waffenlieferungen für die UkraineBundeskanzler Scholz will weitere Waffenlieferungen an die Ukraine nur mit zusätzlicher Kreditaufnahme und Aussetzung der Schuldenbremse finanzieren. Die Grünen-Außenministerin Baerbock kritisiert diese Haltung und betont die Notwendigkeit der konsequenten Unterstützung der Ukraine.

Weiterlesen »

Circunomics erhält Millionen-FinanzierungDas deutsche Startup Circunomics aus Mainz hat in seiner Series-A-Finanzierungsrunde über acht Millionen Euro von Investoren erhalten. Neben einigen Bestandsinvestoren sind auch der GET Fund und der Zulieferer Schaeffler eingestiegen.

Weiterlesen »

Höxter: Entscheidung über Finanzierung eines Tourismus-Informationszentrums verschobenDer Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Höxter hat die Entscheidung über die Bereitstellung von 8.400 Euro für die Erstellung einer Förderskizze für ein Tourismus-Informationszentrum im ehemaligen Postgebäude vertagt. Die Realisierung des Informationszentrums, das als zentrales Einfallstor und Ausgangspunkt für eine Entdeckungsreise in Stadt und Region konzipiert ist, würde etwa 250.000 Euro kosten.

Weiterlesen »