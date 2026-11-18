Isolierte Awá-Indigene bitten um Yamswurzeln. Die Begegnung im Amazonas zeigt die Folgen von Abholzung und Nahrungsmangel für das nomadische Volk.

Ein seltenes und beunruhigendes Foto zeigt etwa 20 Angehörige des indigenen Volkes der Awá am Waldrand des brasilianischen Amazonas -Regenwalds. Zum ersten Mal seit den 1980er Jahren hat die brasilianische Regierung keinen Kontakt mehr zu dieser isolierten Gemeinschaft gesucht, um ihren Wunsch auf friedliches, abgeschottetes Dasein zu respektieren. Doch nun traten rund zwanzig Männer, Frauen und Kinder aus dem Dickicht hervor und näherten sich einem bewohnten Dorf. Die Gesichter auf dem Bild sind kaum erkennbar, aber die Botschaft ist eindeutig: Diese nomadischen Jäger- und Sammler haben die Notwendigkeit gesehen, den Wald zu verlassen, um ihr Überleben zu sichern.

Kontaktaufnahme aus existenzieller Not

Die Awá kamen am Montag aus eigener Initiative aus dem Regenwald, doch laut der internationalen Menschenrechtsorganisation Survival International war dies keine spontane Reise aus Neugier. Die Aufnahme entstand in einer Situation akuter Not. Die Gruppe bat die Dorfbewohner explizit um Yamswurzeln. Diese Knolle einer tropischen Kletterpflanze ist für die Awá mehr als nur Nahrung; sie ist ein lebenswichtiges Überlebensmittel und fest in ihre traditionelle Kultur und Lebensweise integriert. In ihrem natürlichen Habitat sammeln und ernten die Awá diese wild wachsenden Wurzeln routinemäßig. Nach der Übergabe der begehrten Wurzeln kehrten sie unverzüglich in den Wald zurück.

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Bedrohung durch Abholzung und Zerstörung

Caroline Pearce, die Geschäftsführerin von Survival International, bezeichnet die Begegnung als ein beunruhigendes Zeichen für den zunehmenden Druck auf indigene Gebiete. Sie erklärt, dass sich die Awä in ein immer kleiner werdendes Stück Regenwald zurückgezogen haben, das von allen Seiten von Zerstörung umgeben ist. Illegale Abholzung, wilder Jagdtrieb und andere externe Eingriffe gefährden ihr traditionelles Jagd- und Sammelrevier massiv. Durch den Verlust ihres Lebensraums ist auch die Nahrungsbeschaffung für das Volk zunehmend unmöglich geworden, was sie dazu zwingt, nach Alternativen außerhalb ihres angestammten Gebiets zu suchen.

Abgemagerte Körper als Warnsignal

Fotos und Videos, die von Bewohnern des Guajajara-Dorfs aufgenommen wurden, halten diesen historischen Moment fest. Die Aufnahmen zeigen die rund zwanzig Awá am Waldrand, teilweise verdeckt und unbekleidet. Die Männer trugen typische Halsbänder und hielten Bögen sowie lange Pfeile in ihren Händen, was auf ihre traditionelle Bewaffnung und Lebensweise hinweist. Was die Guajajara-Bewohner jedoch am meisten beunruhigte, war der physische Zustand der Besucher. Laut der indigenen Organisation Coapima wirkten die Awá extrem abgemagert. Dieser visuelle Hinweis unterstreicht die Schwere der Hungersnot, die sie dazu brachte, die strenge Isolation aufzugeben.

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Einzigartiger Anblick einer isolierten Gemeinschaft

Die Awá gelten als eines der letzten nomadischen Jäger- und Sammlervölker im Amazonasgebiet. Während einige Hundert Angehörige des Volkes mit anderen Gemeinschaften interagieren, leben bis zu hundert Menschen vollständig isoliert und zurückgezogen zwischen den Bäumen. Selbst direkten Nachbarn gehen sie aus dem Weg, um Konflikte und die Einführung von Krankheiten zu vermeiden. Daher sind Fotos oder Videos von ihnen in den vergangenen Jahrzehnten extrem selten entstanden. Diese aktuelle Begegnung ist daher von historischer Bedeutung, da sie einen direkten Blick auf ein Volk ermöglicht, das jahrzehntelang erfolgreich vermieden hatte, von der Außenwelt wahrgenommen zu werden.

Zukünftige Herausforderungen für den Schutz

Die Begegnung wirft ernste Fragen nach dem weiteren Schutz der Awä auf. Die Tatsache, dass sie sich gezwungen sahen, Kontakt aufzunehmen, zeigt, dass bestehende Schutzmaßnahmen nicht mehr ausreichen, um ihre Autarkie zu garantieren. Die Guajajara, als direkte Nachbarn, haben die Nahrungsmittel weitergegeben, waren sich aber der Gefahr bewusst, die in dieser Situation liegt. Es bleibt abzuwarten, wie die brasilianische Regierung und internationale Organisationen auf diese Eskalation reagieren werden, um weiteren Hunger und die weitere Erosion des Regenwaldes zu bekämpfen, die das Überleben der Awä bedroht.