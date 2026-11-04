Awkwafina startet neue Kochserie auf Apple TV - Reise durch die moderne asiatisch-amerikanische Küche

Die Serie Awkwafina: Küchen-Quereinsteigerin feiert ihre Premiere bei Apple TV. In jeder Episode erkundet die Schauspielerin die kulinarische Vielfalt der USA, von Texas Barbecue bis hin zu Michelin-Starred Peking Duck.

Die Schauspielerin Awkwafina hat ihre neue Kochserie " Awkwafina: Küchen-Quereinsteigerin" bei Apple TV gestartet. Die erste Staffel, die im November 2026 debütierte, begleitet die Künstlerin auf einer persönlichen Reise durch die USA, während sie die moderne asiatisch-amerikanische Küche erkundet.

Premiere und Episodenplan

Die erste Episode, "Nora Learns to Cook", wurde am 06. November 2026 ausgestrahlt. Am selben Tag folgte die zweite Folge "Texas Barbecue", die die Wurzeln des amerikanischen Grillens beleuchtet. Die dritte Episode, "Michelin-Starred Peking Duck", kam am 13. November 2026 und zeigte Awkwafina in einem renommierten Restaurant in New York.

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Die vierte Folge "Tiki in Hawai'i" erschien am 20. November 2026 und führte die Zuschauer zu den tropischen Aromen der Insel. Am 27. November 2026 präsentierte die Serie "Nora Learns to Serve", in der Awkwafina die Kunst des Servierens erlernt. Die fünfte Episode "Nora Designs Her Menu" kam am 04. Dezember 2026 und zeigte die Künstlerin bei der Erstellung eines eigenen Menüs.

Die siebte Folge "The Run-Through" wurde am 11. Dezember 2026 ausgestrahlt, gefolgt von der achten Episode "Opening Night" am 18. Dezember 2026, die den Abschluss der ersten Staffel markierte.

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Reise durch kulinarische Vielfalt

Awkwafina nutzt jede Episode, um die Vielfalt der asiatisch-amerikanischen Küche zu präsentieren. In "Texas Barbecue" taucht sie in die Geschichte des amerikanischen Grillens ein, während sie in "Michelin-Starred Peking Duck" die Raffinesse eines Michelin-Stern-Restaurants erlebt. Die Episode "Tiki in Hawai'i" führt die Zuschauer zu den exotischen Aromen der Insel, während "Nora Learns to Serve" die Bedeutung des Servierens betont.

In "Nora Designs Her Menu" zeigt Awkwafina, wie sie ein eigenes Menü kreiert, das die Essenz der asiatisch-amerikanischen Küche einfängt. Die Episode "The Run-Through" demonstriert die Vorbereitung auf einen großen Abend, während "Opening Night" den Höhepunkt der ersten Staffel bildet, bei dem Awkwafina ihre kulinarischen Erkenntnisse mit einem Publikum teilt.

Rezeption und Ausblick

Die Serie hat bereits positive Resonanz erhalten, wobei Zuschauer die authentische Darstellung der Küche und Awkwafinas persönliche Herangehensweise schätzen. Die erste Staffel endet am 18. Dezember 2026, und die Produzenten planen bereits die Fortsetzung, die weitere kulinarische Reise der Künstlerin dokumentieren soll.

Fans können sich auf weitere Episoden freuen, die neue Regionen und kulinarische Traditionen erkunden und Awkwafina weiterhin als Küchen-Quereinsteigerin begleiten.