AWZ-Spoiler: Jenny und Ingo - Ein Liebes-Roadtrip?

Nach dem tragischen Tod von Justuns gerät Jenny in tiefe Krise und flüchtet nach Mallorca. Doch Ingo eilt ihr hinterher und die beiden verbringen eine intensive Zeit, die zu romantischen Gefühlen führt. Werden die beiden ihre turbulente Vergangenheit hinter sich lassen und ein neues Kapitel beginnen?

Jenny s Leben ist derzeit in einer schweren Krise. Ausgerechnet Ingo steht ihr in dieser schwierigen Zeit als guter Freund zur Seite. Doch sind die beiden wirklich nur Freunde? Bei AWZ geht es gerade drunter und drüber, vor allem in Jenny s Leben. Sie ist verantwortlich für den Brand der Eishalle des Steinkamp-Zentrums, der das Unternehmen vor dem Aus steht. Darüber hinaus hat sie durch das Feuer den Tod ihres Mannes Justus zu verantworten.

Diese Last kann Jenny nicht mehr tragen, sie flieht nach Mallorca, wo sie ihrem Leid ein Ende setzen möchte. Doch Ingo reist ihr hinterher und versucht ihr in dieser schweren Zeit zu helfen. Dabei kommen die beiden überraschend nah zusammen. Werden Jenny und Ingo ein Paar?Wer AWZ schon seit längerem verfolgt, weiß, dass das Verhältnis von Ingo und Jenny außergewöhnlich ist. Obwohl Jenny 2012 durch einen Autounfall mit Fahrerflucht den Tod von Ingos damaligen Frau Annette verursacht hat, näherten sich die beiden wenige Jahre später wieder an. Ingo half Jenny über einen schweren Schicksalsschlag hinweg, was die beiden zu guten Freunden machte. Und auch jetzt kann Jenny wieder auf Ingo zählen. Wieder einmal steht er ihr in der AWZ-Eventwoche in einer schwierigen Lebensphase bei und rettet sie vor sich selbst.Die gemeinsame Zeit auf Mallorca ist so intensiv, dass es plötzlich zwischen den beiden knistert. In Folge 4641, die am 21. Februar ausgestrahlt wird, stellt Jenny fest: „Irgendwie sind wir füreinander bestimmt – nicht im romantischen Sinne. Ich fühle mich von dir gesehen.“ Dass sie sowohl im romantischen Sinne füreinander bestimmt sein könnten, wird zum Ende der Episode klar. Denn während eines Nachmittags am Strand kommt es zu einer großen Überraschung: einem Kuss. Wie RTL in einer kurzen Vorschau zeigte, wird es bei diesem Kuss nicht bleiben. Die beiden lassen ihren Gefühlen freien Lauf und es kommt sogar zum Sex. Werden Jenny und Ingo Mallorca somit als Paar verlassen? Dieses Rätsel gilt es noch zu lösen. Eines steht jedenfalls fest: Aufgrund der turbulenten gemeinsamen Vergangenheit und der Tatsache, dass Jenny Schuld am Tod von Ingos Ehefrau Annette ist, wäre ihre Beziehung außergewöhnlich und für den einen oder anderen sicherlich gewöhnungsbedürftig oder gar ein No-go. Doch vielleicht macht gerade dies die beiden am Ende zu einem perfekten Paar. Wie es mit ihnen weitergeht, werden wir sicherlich bald erfahren. AWZ könnt ihr immer montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL oder auch schon vorab auf RTL+ sehen





KINOde / 🏆 36. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

AWZ Spoiler Jenny Ingo Mallorca Liebe Beziehung Drama

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

AWZ-Star André Dietz verrät: Ingo hat ein HelfersyndromNur um Jenny zu helfen, entscheidet sich Ingo bei 'Alles was zählt' gegen Chemnitz und für Mallorca. Und dieses Helfersyndrom kennt Schauspieler André Dietz auch von sich selbst.

Weiterlesen »

AWZ-Vorschau heute auf RTL+: Jenny bricht mit ihrer MutterAWZ-Folge 4640 vom 13.02.25 auf RTL+ (am 20.02.25 im TV): Jenny hasst ihre Mutter für das, was sie ihr angetan hat. Als sie dann auch noch erfährt, dass Simone eine Unschuldige für sie ins Gefängnis gehen ließ, ist das Maß voll. Jenny will nichts mehr mit ihrer Mutter zu tun haben. In einer letzten Aussprache bricht sie mit ihr.

Weiterlesen »

AWZ-Eventwoche auf Mallorca: DIESE großen Veränderungen erwarten euchJenny und Ingo durchleben so ziemlich alle Emotionen auf Mallorca: Wut, Streit, Trauer, Spaß! Es ist alles mit dabei.

Weiterlesen »

TV-Soaps: Die Vorschau für Montag (20.01.2025)So geht es bei 'AWZ', 'GZSZ' und Co. am Montag weiter.

Weiterlesen »

Bekannt aus „Let's Dance“: Synchronsprecher Patrick Linke übernimmt Gastrolle bei AWZBei AWZ stehen demnächst einige Veränderungen an, ebenso wie eine kleine Premiere für 'Let's Dance'-Bekanntheit Patrick Linke...

Weiterlesen »

AWZ-Eventwoche: Neue Charaktere, Geschichten und Co. - DIESE Neuerungen stehen euch bevorJenny und Ingo durchleben so ziemlich alle Emotionen auf Mallorca: Wut, Streit, Trauer, Spaß! Es ist alles mit dabei.

Weiterlesen »