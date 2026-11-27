Wie geht es nach der Trennung von Deniz jetzt weiter?

Mit Deniz schien sie nicht nur ihre große Liebe, sondern auch so etwas wie eine Familie gefunden zu haben. Doch ausgerechnet am Hochzeitstag zerbricht ihr Glück.

Für AWZ-Star Shaolyn Fernandez steht fest: Dieser Schicksalsschlag trifft ihre Rolle besonders hart, wie sie uns im Video verrät.

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„Sie hat ja schon viel mitgemacht, schon viel erlebt. Aber ich glaube, das ist jetzt noch mal besonders hart“, erklärtim RTL-Interview. Noch scheint Charlie kaum zu begreifen, was passiert ist. Doch genau das könnte sich bald ändern.