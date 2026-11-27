In der nächsten Woche beichtet Nathalie Kilian ihren Verrat, Isabelle versucht Leopold aus Essen zu vertreiben und Joana flirtet mit einem Unbekannten – der ihr nicht mehr aus dem Kopf geht.

Nach seiner Ernennung als Kilians Assistent steht Luca unter großem Druck. Denn seine Oma Simone hat ihm den Auftrag gegeben, seinen Schwiegervater für die Steinkamps auszuspionieren.

Damit hatte Kilian natürlich gerechnet. Deshalb lädt er Luca an dessen Geburtstag zu einem privaten Treffen ein und stellt ihn dort zur Rede. Luca streitet alles ab und beteuert seine Treue zu Kilian. Der glaubt ihm … zumindest scheinbar.bar.

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Vanessa und ihr Freund Johannes sind sauer. Denn weil Johannes einen Patienten unberechtigterweise intubiert hat, musste Vanessa den Arztbericht fälschen, um ihn zu decken. Doch ihre Chefin Imani hat die Lüge entdeckt und ihrer Freundin dafür eine Abmahnung erteilt. Das findet Johannes ungerecht und konfrontiert seine Chefin.