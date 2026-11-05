Axel Prahl als Auschwitz-Arzt in "Block 10": Schockierende Rolle und emotionale Folgen

Axel Prahl spielt in dem Film "Block 10" den Nazi-Arz Carl Clauberg. Die intensive Produktion in Berlin beruht auf authentischen Berichten von Überlebenden. Der Film zielt auf emotionale Vermittlung des Holocaust ab.

Der bekannte Schauspieler Axel Prahl übernahm für den Kinofilm Block 10 die Rolle des KZ-Arztes Carl Clauberg. Diese Darstellung war für den 66-Jährigen extrem belastend und erforderte nach den Dreharbeiten emotionale Unterstützung. Die Produktion basiert auf authentischen Quellen und beleuchtet die Gräueltaten in Auschwitz.

Authentische Kulissen und Drehbuchdetails

Das Drehbuch wurde von Dr. Alice Brauner verfasst und stützt sich ausschließlich auf die authentischen Aussagen von Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz. Axel Prahl beschrieb die Entscheidung, diese Rolle anzunehmen, als nicht leicht, sei er doch durch das hervorragende Manuskript schnell überzeugt worden. Er betonte, dass er die Rolle unbedingt spielen muss, um der Geschichte gerecht zu werden. Der Film soll ein wichtiges Mittel zur Erinnerungskultur sein und gegen das Vergessen und die Leugnung des Holocaust ankämpfen. Prahl verwies dabei auf aktuelle politische Parallelen und die Notwendigkeit, nationalsozialistischem Gedankengut entgegenzuwirken. Der Regisseur des Films ist Marcus Rosenmüller, der gemeinsam mit Prahl das Projekt vorantreibt. Die genaue Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist laut Prahl essenziell, um Wiederholungen der historischen Verbrechen zu verhindern. Der Titel des Films verweist auf Block 10, der historischen Forschungsstation der SS im Lager Auschwitz.

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Rekonstruktion des Lagers in Berlin

Für die Realisierung der visuellen Elemente wurde in den Berliner CCC-Studios gearbeitet. Regisseur Marcus Rosenmüller und das Team konnten erstmals Originalaufnahmen aus Bereichen des ehemaligen Lagers verwenden. Diese Dokumente bildeten die Grundlage für die detalreiche Nachbildung. Anhand exakter 3D-Vermessungen und historischer Vorlagen wurden Behandlungsräume bis ins kleinste Detail rekonstruiert. Die Atmosphäre der grauen Räume und die verwendeten Requisiten wie Spritzen sollten eine beklemmende Realität erzeugen. Auch Teile des Lagers wurden an Hand von Originalplänen in Berlin nachgebaut. Ziel war es, eine Umgebung zu schaffen, die die Kälte und die Grausamkeit der damaligen Verhältnisse spürbar macht. Diese akribische Arbeit sollte den Zuschauer nicht nur intellektuell, sondern auch emotional in die Geschehnisse eintauchen lassen. Die technische Umsetzung diente dazu, die Schrecklichkeit der medizinischen Experimente plastisch darzustellen. Jeder Aspekt der Szenerie wurde daraufhin überprüft, ob er der historischen Wahrheit entspricht. Die Kombination aus visueller Präzision und narrativer Tiefe sollte beim Publikum eine tiefere Einsicht in die Verbrechen der NS-Zeit hervorrufen.

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Emotionale Belastung für das Ensemble

Axel Prahl hob die Leistungen der jungen Schauspielerinnen im Film als die eigentlichen Stars hervor. Er beschrieb die Rolle des Carl Clauberg als belastend, aber die Erfahrungen der Kolleginnen seien weitaus schwerer gewesen. Die Darstellerinnen ließen sich die Köpfe scheren, mussten sich ausziehen und auf Untersuchungsstühlen liegen. Sie wurden in den Szenen angeschrien und mussten sich in extreme Leidenssituationen hineinversetzen. Prahl betonte, dass es für ihn schwerste Überwindung war, gegenüber den jungen Frauen so gewalttätig zu wirken. Nach jeder Klappe umarmten sie sich gegenseitig, und Prahl drückte sein Bedauern über die Notwendigkeit der Rolle aus. Er diente als starke Schulter für die jungen Kollegen und spendete Trost. Die Schauspielerinnen leisteten beeindruckende Arbeit, um das Leid überzeugend darzustellen. Diese Zusammenarbeit förderte einen engen Zusammenhalt im Team. Der Respekt vor der historischen Tragödie stand im Mittelpunkt jeder Interaktion auf dem Set. Prahl verglich die eigene Belastung nicht mit der der weiblichen Darstellerinnen, da deren Einsatz größer war. Die emotionale Aufrichtigkeit der Ensemblemitglieder war für die Glaubwürdigkeit des Films entscheidend. Dieser Austausch half dabei, die Grenzen der Darstellung zu wahren und gleichzeitig die Wahrheit des Geschehens zu transportieren.

Perspektive auf Holocaust und Gegenwart

Prahl erklärte, dass der Film den Holocaust emotional erfahrbar macht und nur einen kleinen Teil des Verbrechens beleuchtet. Er lässt jedoch das abscheuliche Ausmaß der Geschehnisse in Auschwitz erahnen. Der Schauspieler zeigte, was Menschen mit Macht anderen antun können. Insbesondere für nachfolgende Generationen, die wenig mit der Thematik zu tun haben, sei dies hilfreich. Der Film dient der Aufklärung und soll die Schrecklichkeit der NS-Verbrechen verdeutlichen. Prahl kritisierte die Leugnung des Holocaust und bezog sich auf aktuelle Debatten. Er betonte die Bedeutung einer angemessenen Erinnerungskultur. Der Film soll zur Verantwortung beitragen und Vergessenheit entgegenwirken. Die Darstellung des Arztes Carl Clauberg soll als Warnung dienen. Prahl hofft, dass der Film im Bewusstsein der Gesellschaft verankert bleibt. Die emotionale Ansprache soll längerfristige Wirkung entfalten. Der Einsatz der Schauspieler und die präzise Inszenierung sollen dazu beitragen, dass die Geschichte nicht in Vergessenheit gerät. Dies ist ein zentrales Anliegen der Produktion. Der Film Block 10 stellt somit eine wichtige kulturelle Leistung dar. Prahl setzt sich vehement für eine kritische Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte ein. Seine Haltung spiegelt die Verantwortung des Künstlers wider. Die Zusammenarbeit mit Überlebenden und deren Nachkommen ist dabei grundlegend für die Authentizität des Werks.