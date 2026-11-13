Axel Prahl: Neuer Tatort, Musik und Biografie im Fokus

Axel Prahl startet in Brandenburg mit neuen Tatort-Folgen, veröffentlicht Musik und erscheint im November 2025 in einer neuen Biografie mit TV-Doku.

Der schleswig-holsteinische Schauspieler Axel Prahl festigt seine Position als eine der beliebtesten Persönlichkeiten im deutschen Fernsehen. Als Hauptkommissar Frank Thiel im Tatort Münster führt er seit Jahren die Ermittlungen an und begeistert dabei ein Millionenpublikum. Aktuell blickt der 74-Jährige sowohl auf musikalische als auch auf filmische Erfolge zurück, während seine persönliche Biografie im November 2025 einem breiten Publikum zugänglich gemacht wird.

Musikalische Leidenschaft und Diskografie

Axel Prahl hat seine zweite große Leidenschaft, die Musik, über die Jahre hinweg nie aufgegeben. Bereits mit vierzehn Jahren bewies er sein Talent, indem er einen Musikwettbewerb gewann. Diese frühe Affinität zur Musik begleitete ihn durch sein gesamtes Leben, selbst als er nach dem Abitur zunächst ein Lehramtsstudium begann und dieses später abbrach. Statt den Lehrerberuf zu ergreifen, zog es ihn als Straßenmusiker nach Spanien, wo er verschiedene Jobs wie Bierfahrer, Gleisbauer und Kellner ausübte, bis er sich 1982 für ein Schauspielstudium in Kiel entschied.

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Gemeinsam mit seiner Band Das Inselorchester steht Axel Prahl regelmäßig auf der Bühne. Seine musikalisches Schaffen wurde durch zwei Alben dokumentiert. Das erste Album mit dem Titel Blick aufs Mehr wurde im Jahr 2011 veröffentlicht und erreichte Platz 93 der deutschen Albumcharts. Vier Jahre später, im Jahr 2018, folgte das zweite Album mit dem schlichten Titel Mehr. Darüber hinaus wirkt der Schauspieler an verschiedenen musikalischen Film- und Fernsehproduktionen mit.

Biografie und TV-Dokumentation

Im November 2025 erscheint unter dem Titel Axel Prahl: Was man liebt, braucht Zeit eine Biografie über den Star. Das Buch bietet detaillierte Einblicke in sein Leben, seinen Umgang mit dem Ruhm und seine bekannte Bodenständigkeit. Parallel dazu wird eine TV-Dokumentation mit dem Titel Moinsen! Ich bin Axel Prahl ausgestrahlt. In dieser Produktion begleitet das Publikum den Schauspieler während der Dreharbeiten zum 47. Tatort-Fall.

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Die Dokumentation zeigt nicht nur die Arbeit am Set, sondern auch private Momente. So erzählte Prahl in einem Interview mit dem ARD-Magazin Brisant, dass er und seine Frau zum Hochzeitstag immer etwas Besonderes unternehmen. Er schreibt ihr dafür Gedichte und sogar Lieder, was das Geheimnis ihrer Beziehung darstellt. Diese musikalische Note kehrt in seinem Privatleben also regelmäßig wieder.

Privatleben und Familie in Brandenburg

Seit 2014 ist Axel Prahl in dritter Ehe mit seiner Frau Silja verheiratet. Zuerst lebte das Paar in Berlin, doch seit 2019 wohnt der Schauspieler mit seiner Familie überwiegend auf dem Land in Brandenburg. Seine Frau ist nicht nur größer als er, sondern auch knapp 15 Jahre jünger. Aus seinen beiden früheren Ehen hat Prahl vier Kinder. Seine Töchter Saskia und Mascha stammen aus seiner ersten Ehe, während aus der zweiten Ehe mit Andra Pauline die Zwillinge Helene und Theodor hervorgingen.

Auch die Beziehung zu seinen Schauspielkollegen bleibt eng. Prahl ist mit seiner Tatort-Partnerin befreundet und nutzt gerne Vergleiche wie das Duo Dick und Doof oder Der Schöne und das Biest, um ihre Dynamik zu beschreiben. Die Fans dürfen dabei selbst entscheiden, wer welche Figur verkörpert. Diese freundschaftliche Basis ist ein zentraler Pfeiler der langjährigen Erfolgsgeschichte der Ermittlertrio.

Schwere Rollen und berufliche Meilensteine

Neben seiner komödiantischen Rolle als Rechtsmediziner Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne hat Prahl auch schwere psychische Belastungen in seiner Karriere erfahren. Als Nazi-Mediziner in einer Produktion zeigte er sich grausam gegenüber jüdischen Frauen im KZ. Die Intensität dieser Szenen belastete ihn derart sehr, dass er sich nach den Dreharbeiten bei seinen Kolleginnen entschuldigen musste. Solche tiefen Rollen zeigen die Vielseitigkeit des Künstlers, der auch als Synchron- und Hörbuchsprecher tätig ist.

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Seine Tätigkeit als Geschichtenerzähler in der bekannten deutschen Kindersendung Unser Sandmännchen im Jahr 2012 unterstreicht seine breite Strahlkraft. Die Kombination aus populären Krimiformaten, musikalischem Talent und einer ehrlichen Autobiografie macht Axel Prahl zu einer einzigartigen Figur im deutschen Entertainment-Milieu. Mit dem bevorstehenden Tatort und der Biografie bleibt er dem Publikum nah, unabhängig davon, ob es die Bühne, das Kino oder das kleine Fernsehen liebt.