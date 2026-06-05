Axel Schreiber, Josefine Preuß' Ex-Freund, ist gestorben

Der Schauspieler Axel Schreiber ist im Alter von 49 Jahren an Krebs gestorben. Er war der ehemalige Serien-Freund von Josefine Preuß, die in "Türkisch für Anfänger" zusammen mit ihm spielte. Beide waren eng verbunden und waren auch privat Freunde.

"Ich will es nicht wahrhaben, mein Axeli" In "Türkisch für Anfänger" waren sie ein Liebespaar. Jetzt trauert Josefine Preuß (40) um ihren früheren Serien-Freund Axel Schreiber .

Der Schauspieler ist im Alter von 49 Jahren an Krebs gestorben.hatte die Nachricht am Donnerstag öffentlich gemacht. Viele Kollegen nahmen in den Kommentaren Abschied. Besonders berühren die Worte von Preuß. Unter dem Posting der Agentur schreibt die Schauspielerin: "So unfassbar traurig..

, will es noch nicht wahrhaben.. du tiefe, reine Seele.. ; ich wünsch dir den tiefsten Seelenfrieden. Werde dich als Mensch, Freund und Kollege niemals vergessen. Danke für Dich!

Ruhe in Frieden, mein ,Axeli'.

". Die "Türkisch für Anfänger"-Stars wurden auch privat enge Freunde: Axel Schreiber (damals 35) und Josefine Preuß (damals 25) 2011 in Berlin. Sie war Lena Schneider, die Hauptfigur der Kultserie. Er spielte Axel Mende – Lenas ersten Freund.

Später trennte sich das TV-Paar und Lena verliebte sich in Cem Öztürk, gespielt von Elyas(44). Im echten Leben blieben Josefine Preuß und Axel Schreiber freundschaftlich verbunden. Auf Instagram nennt sie ihn liebevoll "mein Axeli". 2006: Ein Serien-Liebesdreieck mit Kultfaktor. Cem, gespielt von Elyas M’Barek (damals 23, r.

), Lena, gespielt von Josefine Preuß (damals 20), und Axel, gespielt von Axel Schreiber (damals 29). Schreiber spielte Lenas ersten Freund Axel Mende in Staffel 1 und 2 der ARD-Serie. Durch "Türkisch für Anfänger" wurde er einem großen Publikum bekannt. Die Serie lief von 2006 bis 2008 und wurde in mehr als 70 Ländern ausgestrahlt.

Gemeinsam mit dem Team erhielt Schreiber 2006 den Deutschen Fernsehpreis. Auch nach seiner Rolle als Axel Mende war der Schauspieler regelmäßig in Film- und Fernsehproduktionen zu sehen, u. a. in "Tatort", "SOKO Köln", "Doktor Ballouz", "Berlin am Meer" und "Der junge Häuptling Winnetou". Axel Schreiber (damals 29) mit Josefine Preuß (damals 20) bei der Verleihung "Der 8. Deutsche Fernsehpreis" am 20.

Oktober 2006 im Coloneum in Köln. Mit dem Ensemble von "Türkisch für Anfänger" holten die beiden damals den Preis für die beste Serie. Im Posting seiner Agentur wurde Axel Schreiber nicht nur als Schauspieler gewürdigt, sondern auch als Weggefährte, Freund, Kollege – und Suchender. Laut seinen Agentinnen war sein letzter Wunsch "tiefer Frieden".

Auch Josefine Preuß wünscht Schreiber "Seelenfrieden". Und verliert nicht nur einen geschätzten Kollegen, sondern einen engen Freund





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