Ein Autor aus dem Axel Springer Verlag übt scharfe Kritik an den Berliner Weihnachtsmärkten. Er verurteilt die Überfüllung, die hohen Preise und die aggressive Musik als Gegensatz zur eigentlichen Weihnachtszeit.

Ein Autor des Axel Springer Verlags äußert sich kritisch zu den traditionellen Weihnachtsmärkte n in der deutschen Hauptstadt. Er beschreibt die jahreszeitliche Veranstaltung als eine geduldsprobenartige Konsumexpedition, die jedes Jahr aufs Neue stattfindet. Die Kombination aus Menschenmassen, Dauermusik und hohen Alkoholpreisen macht die Adventszeit für ihn zunehmend schwer erträglich. Besonders in Berlin fühlt er sich den Buden kaum entgehen können, da fast jeder Bezirk mindestens eine Eröffnung verzeichnet.

Kritik an Überfüllung und Kommerzialisierung in Berlin

Ab Ende November eröffnen die Märkte überall in der Hauptstadt und verwandeln beliebte Plätze für Wochen in reine Kulissen. Der Autor beschreibt eine Atmosphäre, die geprägt ist von Frittiergeruch, verschiedenen Warenangeboten und dröhnender Musik aus großen Boxen. Für ihn persönlich markiert der Beginn dieser Zeit den Start einer Phase, die er nur schwer ertragen kann. Die gewohnten, schönen Orte werden zu einem Rummelplatz aus Buden, Essen und Konsum degradiert.

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Die besonders großen Menschenmengen empfindet der Autor als den schlimmsten Aspekt der Veranstaltung. Abends wird er zwischen glühweintrinkenden Besuchern durch die engen Gassen geschoben, was jegliche Besinnlichkeit vertreiben lässt. Statt der erhofften Ruhe dröhnen Hits wie "Last Christmas", "White Christmas" oder "All I Want for Christmas Is You" in Dauerschleife. Die eigentliche Stille Nacht wirkt auf ihn daher weiter entfernt als je zuvor.

Hohe Preise und finanzielle Belastung für Freiberufler

Neben der Lautstärke und der Masse stören die steigenden Preise die Stimmung des Autors erheblich. Als Freiberufler könne und wolle er bei diesem spezifischen Konsum nicht immer mithalten, da die Kosten für gebrannte Mandeln, Essen und Getränke in die Höhe schnellen. Er muss heute tief in die Tasche greifen, um an diesen traditionell gewordenen Leckereien teilzuhaben. Diese finanzielle Hürde trägt dazu bei, dass die Märkte für ihn immer weniger mit dem eigentlichen Fest zu tun haben.

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Stattdessen sehen die meisten Angebote wie reine Konsumveranstaltungen aus, die den Fokus stark auf den finanziellen Aspekt legen. Diese Entwicklung führt dazu, dass die ursprüngliche Bedeutung der Adventszeit in den Hintergrund tritt. Der Autor kann sich daher nur schwer für die aktuellen Formate begeistern, da sie seiner Ansicht nach zu sehr von der wirtschaftlichen Ausbeutung geprägt sind. Dies gilt unabhängig davon, ob er sich in Berlin oder an anderen Orten aufhält.

Abscheu vor spezifischenLocations und persönliche Anekdoten

Trotz der allgemeinen Kritik an der Branche gibt es eine kuriose positive Erinnerung, die der Autor für sich bewahrt. Früher spielte er gelegentlich Gitarre auf der Straße, wobei ein angeheiterter Mann ihm für einen Johnny-Cash-Song 20 Euro gab. Eine Stunde später kehrte derselbe Mann völlig betrunken zurück und legte für dasselbe Lied 50 Euro hin. Diese Geschichte steht im starken Kontrast zu seiner heutigen Wahrnehmung der Märkte als rein kommerzielle Veranstaltungen.

Seine Abneigung beschränkt sich nicht allein auf Berlin, auch wenn er bestimmte Locations besonders kritisch sieht. Ihn graut es besonders vor den Märkten am ohnehin vollen Alexanderplatz oder in der Spandauer Altstadt. Doch auch an anderen Orten konnte er sich nie für die traditionellen Festlichkeiten erwärmen. Diese grundsätzliche Distanzierung prägt sein Verhalten in der Vorweihnachtszeit maßgeblich.

Vermeidung der Märkte und Misstrauen gegenüber vorgeschriebener Stimmung

Der Autor zeigt sich generell misstrauisch gegenüber Orten, die eine bestimmte Stimmung erzeugen oder diese den Besuchern sogar vorschreiben wollen. Er empfindet die inszenierte Fröhlichkeit als unecht und künstlich, was seine Ablehnung weiter verstärkt. Deshalb macht er auch in diesem Jahr, wann immer es möglich ist, einen weiten Bogen um Weihnachtsmärkte. Er bevorzugt die Abstinenz gegenüber der Teilnahme an Veranstaltungen, die ihm als aufgesetzte Konsumhappen erscheinen.

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Durch diese strategische Meidung versucht er, die negativen Erfahrungen mit Lärm und Gedränge zu umgehen. Sein Fokus liegt auf der Bewahrung einer persönlichen, ungestörten Adventszeit. Die genannten Faktoren führen dazu, dass er die traditionelle Feierform ablehnt. Seine Haltung spiegelt eine wachsende Skepsis gegenüber der modernen Ausgestaltung populärer Feste wider, die oft als zu kommerziell wahrgenommen wird.