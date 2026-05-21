Axel Springer meldet profitableere Geschäftsjahre sowie einstzelten Wachstum in neuen Struktur

Axel Springer, der Medienkonzern, hat erstmals seine Geschäftszahlen in der neuen Firmenstruktur vorgelegt. Die Einnahmen stegten sowohl hinsichtlich des Umsatzes als auch des operativen Gewinns. Im Laufe des Jahres strebt das Wachstum von Axel Springer weiterhin vor.

Der Medienkonzern Axel Springer hat erstmals nach der Trennung von den Finanzinvestoren KKR und CPP Investments seine Geschäftszahlen in der neuen Firmenstruktur vorgelegt. Unter anderem gehören die Medienmarken Bild, Welt, Politico und Business Insider sowie die Vergleichsplattform Idealo zum Konzern.

Im vergangenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen nach eigenen Angaben sowohl den Umsatz als auch den operativen Gewinn gesteigert. Der Pro-forma-Konzernumsatz des Unternehmens habe 2025 leicht über dem Vorjahreswert bei 2,2 Milliarden Euro gelegen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg um 29,4 Prozent auf 241,4 Millionen Euro. Auf vergleichbarer Basis mit den Vorjahren ermittelt, sei der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 12,9 Prozent auf 364,0 Millionen Euro gestiegen.

Im ersten Quartal 2026 erhöhte sich der Pro-forma-Umsatz laut Unternehmen um 2,6 Prozent. Währungsbereinigt habe das Plus bei mehr als fünf Prozent gelegen. Das bereinigte Ebit habe sich auf 54,1 Millionen Euro mehr als verdoppelt





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