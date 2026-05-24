Axo Metals | Neuer Name, neue Strategie, neue Dimension im Rohstoffsektor

Während viele Rohstoffunternehmen entweder klar auf Gold oder klar auf Kupfer setzen, vereint Axo Metals nun beides in einem Portfolio. Das kann für Investoren besonders attraktiv sein, weil sich damit unterschiedliche Marktzyklen und Bewertungslogiken überlagern. Plötzlich entsteht ein diversifizierteres Metallprofil mit Gold als zweiter starker Säule.

Anzeige / Werbung Neben dem neuen Gold-Standbein bleibt das Kupfer-Flaggschiff La Huerta heiß: Ein aggressives 30.000-Meter-Bohrprogramm und ausstehende Tiefenergebnisse bieten Anlegern 2026 gleich doppelte Kursfantasie.

Liebe Leserinnen und Leser, manchmal gibt es im Rohstoffsektor genau diese Momente, in denen sich eine Story sichtbar weiterentwickelt. Nicht nur mit schönen Worten, sondern mit klaren Projekten, konkreten Bohrprogrammen, frischem Kapital und einer strategischen Neuausrichtung, die plötzlich viel größer wirkt als zuvor. Genau an diesem Punkt scheint Axo Metals ( ISIN CA05465W1068 WKN A42784) derzeit zu stehen.

Das Unternehmen, das vielen Investoren noch unter dem früheren Namen Axo Copper bekannt ist, hat mit dem Zukauf des San-Antonio-Projekts eine neue Dimension erreicht. Plötzlich geht es nicht mehr nur um hochgradiges Kupfer in Mexiko





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