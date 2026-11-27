Polizei nimmt 27-jährigen Mann auf Stuttgarter Weihnachtsmarkt fest. Er trug zwei Äxte und wurde vor Ort festgenommen. Innenminister Hagel kommentiert die Lage.

Am Freitagmittag sorgte ein Vorfall auf dem Weihnachtsmarkt in der Stuttgarter Innenstadt für erhebliche Aufregung und erhöhte Polizeipräsenz. Ein 27-jähriger Mann fiel einer Streife der Bundespolizei auf, weil er mit zwei Äxten durch die Reihen der Marktstände lief. Die Beamten griffen schnell ein, nahmen dem Mann die Waffen ab und verhafteten ihn umgehend. Der Vorfall geschah an einem Tag, an dem das baden-württembergische Innenministerium zuvor die neue mobile Videoüberwachung auf dem Markt eingeweiht hatte.

Festnahme nach Kauf in Baumarkt

Nach Informationen des Nachrichtenportals BILD hatte der tatverdächtige Mann, der in Deutschland geboren wurde und die thailändische Staatsangehörigkeit besitzt, die beiden Äxte kurz vor dem Vorfall in einem lokalen Baumarkt erworben. Danach begab er sich direkt auf den Weihnachtsmarkt in der Stuttgarter Innenstadt. Im Bereich der ausgewiesenen Messer- und Waffenverbotszone wirkte der 27-Jährige auf die patrouillierenden Beamten psychisch auffällig. Die Polizisten sprachen den Mann an, entgegennahmen die Äxte und legten ihm Handschellen an, bevor sie ihn zur Festnahme auf eine Polizeiwache brachten, um seine Personalien vollständig zu erfassen.

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Neue Videoüberwachung im Einsatz

Der Vorfall ereignete sich im direkten Zusammenhang mit der Inbetriebnahme eines neuen Sicherheitssystems. Das baden-württembergische Innenministerium hatte am selben Tag die mobile Videoüberwachung auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt offiziell freigegeben. Dies markiert den erstmaligen Einsatz dieser Technologie an diesem Ort. Die Kameraaufnahmen werden in Echtzeit an das Lagezentrum des Polizeipräsidiums Stuttgart übermittelt und dort direkt ausgewertet. Das Ziel dieses Systems ist es, den Überblick über das Geschehen auf dem gesamten Markt zu behalten und potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen.

Sicherheit durch Präsenz und Technik

Das Innenministerium begründet den Einsatz der Technologie mit dem Ziel, Terroristen und Gewalttätern das Gefühl zu nehmen, unentdeckt zu bleiben. Laut Behördenangaben sollen potenzielle Täter wissen, dass sie von der Polizei bereits beobachtet werden, lange bevor sie selbst bemerken, dass sie im Blickfeld der Behörden stehen. Diese Strategie soll dazu dienen, präventiv zu wirken und die öffentliche Sicherheit auf großen Veranstaltungen zu gewährleisten. Die Technologie ergänzt die traditionelle Polizeipräsenz durch moderne Überwachungsmöglichkeiten.

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Kommentar des Innenministers

Der baden-württembergische Innenminister Manuel Hagel (CDU) kommentierte die Sicherheitslage nach dem Vorfall. Er betonte, dass die Polizei in dem Bundesland mit rund 20.000 bekannten Extremisten rechne und darauf mit klarem Kopf und starker Präsenz reagiere. Hagel erklärte, dass die Polizei zwei Aufgaben gleichzeitig erfülle: Sie schütze die Menschen aktiv vor Gefahren und sorge gleichzeitig dafür, dass sich die Besucher sicher fühlen. Sicherheit sei dabei sowohl eine faktische Gegebenheit als auch ein subjektives Gefühl, wobei beide Aspekte zusammengehörten. Der Minister wies darauf hin, dass neben den neuen technischen Einrichtungen auch gesperrte Zufahrten und sichtbare Streifen sowie konsequente Kontrollen Teil des Sicherheitskonzepts bleiben.

Klärung der Motive steht noch aus

Auch einige Zeit nach der Festnahme des 27-Jährigen ist das genaue Motiv für das Verhalten auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt noch nicht vollständig geklärt. Es bleibt offen, ob der Mann einen gezielten Anschlag plante oder ob andere psychische Gründe vorlagen. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei untersuchen weiterhin die Umstände des Vorfalls. Die Festnahme erfolgte vorsorglich, um die Sicherheit der zahlreichen Besucher zu gewährleisten, die sich am Freitagmittag auf dem Markt aufhielten. Die beiden beschlagnahmten Äxte wurden als Beweismittel sichergestellt.