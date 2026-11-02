Aykut Özer kehrt als Spieler-Trainer zu FC Hanau 93 zurück

Der ehemalige Bundesliga-Torwart Aykut Özer startet seine zweite Karriere beim FC Hanau 93. Sein Debüt als Feldspieler endete mit einer 0:1-Niederlage in der Verbandsliga Hessen-Süd.

Der 33-jährige Aykut Özer hat seinen Weg aus der Fußball-Bundesliga direkt in die sechstklassige Verbandsliga Hessen-Süd angetreten. Am vergangenen Wochenende gab der Torwart seine Premiere als Feldspieler für seinen Heimatverein FC Hanau 93. Dieser Schritt markiert einen bemerkenswerten career-Turnaround für den ehemaligen Profi, der einst im Tor der Eintracht Frankfurt stand.

Der abrupte Absturz von der Bundesliga ins Amateurhaus

Aykut Özers Profilaufbahn begann bei der Eintracht Frankfurt, wo er die Jugendmannschaften bis zur U19 durchlief und später Teil des Bundesliga-Kaders wurde. Sein einziger Einsatz für den Klub in der höchsten deutschen Spielklasse datiert auf den 18. Mai 2013. An diesem Tag, dem 34. Spieltag der Saison 2012/13, wurde der drittelangierte Torwart in der 85. Minute beim 2:2-Unentschieden gegen den VfL Wolfsburg für Oka Nikolov eingewechselt. Seit diesem Tag im Mai 2013 ist dies sein einziger Auftritt in dieser Liga geblieben.

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Stations in der Türkei und den Niederlanden vor dem Comeback

Nach seiner Zeit in Frankfurt setzte Özer seine Karriere im Ausland fort und spielte unter anderem in der Türkei und in den Niederlanden. Zuletzt trug er das Trikot des türkischen Zweitligisten Ankara Keçiörengücü, dessen Vertrag im Sommer 2026 hätte auslaufen sollen. Die Entscheidung, seine Laufbahn nun im heimischen Hessen fortzusetzen, führte ihn zurück in seine Geburtsstadt. Dort schließt er sich einem der traditionsreichsten Vereine der Region an.

Die Rolle des spielenden Co-Trainers unter Kenan Kocak

Beim FC Hanau 93, der als ältester Fußballverein Hessens gilt, übernimmt Aykut Özer nun eine Doppelrolle. Er startet nicht nur als Spieler, sondern agiert gleichzeitig als spielender Co-Trainer an der Seite seines langjährigen Freundes und Cheftrainers Kenan Kocak. Diese Partnerschaft verbindet persönliche Verbundenheit mit sportlicher Verantwortung. Der lokale Medienpartner "Hanauer Anzeiger" berichtete über diese Konstellation, die für viel Aufmerksamkeit in der regionalen Fußballszorge sorgte.

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Durchwachsenes Debüt im Derbystress gegen Seligenstadt

Das Debüt des 33-Jährigen verlief jedoch alles andere als glanzvoll. Aykut Özer wurde als Defensivspieler in die Startelf gebracht, um im Angriff oder in der Abwehr zu agieren. Das Spiel gegen die Sportfreunde Seligenstadt endete jedoch mit einer 0:1-Niederlage für Hanau. Der entscheidende Treffer fiel in der 57. Minute, als Yannik Schultheis per Distanzschuss das Siegtor für die Gäste erzielte.

Disziplinprobleme überschatten den sportlichen Neustart

Neben dem sportlichen Misserfolg sorgten disziplinarische Vorfälle für eine trübe Atmosphäre. Das Spiel wurde von insgesamt drei Gelb-Roten Karten überschattet. Zwei dieser Platzverweise gingen an die Spieler des FC Hanau 93, während eine weitere Gelb-Rote Karte an einen Spieler der Sportfreunde Seligenstadt vergeben wurde. Diese Disziplinprobleme standen im starken Kontrast zu der erhofften positiven Storyline eines Bundesliga-Profis, der seine Heimat unterstützt.