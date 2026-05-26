"Azrael" receives mixed reviews on Amazon Prime Video

"Azrael" is a horror-action film that received mixed reviews on Amazon Prime Video. The film has garnered a 3.3 out of 5 rating on the platform.

In "Azrael" spielt die Hauptfigur, Samara Weaving, in einer postapokalyptischen Welt, in der Menschen von dämonischen Wesen gejagt werden. Nachdem sie mit Kenan aus einer streng religiösen Gemeinschaft flieht, wird sie von derenMitgliedern verfolgt, die glauben, dass die dämonischen Wesen regelmäßig Opfer bieten müssen.

Während Azrael versucht, zu überleben und die Gefangenschaft zu entkommen, gerät sie zunehmend zwischen die brutalsten Rituale der Sekte und die Gefahren einer verwüsteten Umgebung





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