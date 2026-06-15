Ein B-52 Stratofortress stürzt auf der Edwards Air Force Base ab, Unklarheiten zu Opfern und Einsatzbedingungen bestehen

Am Montagmorgen stürzte ein B-52 Stratofortress auf der Edwards Air Force Base in Kalifornien. Kurz nach dem Start meldete die Basis einen Absturz um 11 Uhr und 20 Minuten Ortszeit.

Die Maschine war laut Berichten unverhältnismäßig nahe an der Startbahn, während von ihrer Position aus eine hohe Rauchwolke aufstieg, die kilometerweit sichtbar war. Der genaue Ablauf des Unfalls bleibt noch unklar, damit wurden sofort Einsatzkräfte zum Absturzpunkt bewegt, jedoch gibt es bislang noch keine definitive Nachricht über Verletzte oder Tote. Die Maschine trug eine übliche Besatzung von fünf Personen: den Kommandanten, einen Piloten, einen Radarnavigator, einen regulären Navigator und einen Offizier für elektronische Kampfführung.

Ob der Bomber mit Sprengfähigkeit bestückt war oder über spezialisierte Zielerfassungsanlagen verfügte, ist ungewiss. Auch die genaue Einsatzaufgabe bleibt ein Rätsel; Luftwaffenbeamte haben bislang keine Rückmeldung zu Überlebenden gegeben. Nach Bekanntwerden des Absturzes wurde der Flugplatz von allen aeronautischen Aktivitäten abgesperrt und sämtliche nicht-kommerziellen Besucher wurden aufgefordert, die Einrichtung zu verlassen. Die Air Force erklärte außerdem, dass alle ein- und ausfliegenden Flugzeuge umgeleitet werden, um mögliche Risiken auszuschließen.

Rettungs- und Brandbekämpfungseinheiten sahen sich mit der Herausforderung konfrontiert, kurz nach dem Start eine Tätigkeit auszuschöpfen, die typischerweise zwischen 11 und 12 Uhr Ortszeit Höhepunkt hatte. Der B-52 Stratofortress ist ein strategischer Langstreckenbomber, der ununterbrochen mehr als 8800 Meilen ohne Betankung fliegen kann, was rund 14 000 Kilometern entspricht. Durch Tankflugzeuge verlängert sich seine Flugzeit erheblich und macht ihn zu einem Kernstück der nuklearen Abschreckung, zugleich dient er für konventionelle Missionen in abgelegenen Gebieten.

Diese Bomber haben sich seit den 1950er Jahren als langlebige Gefahrensachfamilie bewiesen und sind entscheidend für die Großmachtstreitkräfte. Die Edwards Air Force Base liegt rund hundert Meilen nördlich von Los Angeles und ist bekannt für Tests und Flugtests von Großflugzeugen. Sie beherbergt das weltweit größte Land-basierte Test- und Superschwergewichts-Lager. Historisch war der Ort ein Testgelände für Vorgänger des B-52 und weitere Raketenprüfungen, damit Menschen die Gelegenheit bekamen, Forschung und militärische Moderne zu beobachten.

Solche Inszenierungen treten selten auf, erinnern jedoch an das hohe Risiko, das mit dem Testen schwerbelasteter Verkehrsflugzeuge verbunden ist





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