Wer bei Amazon sparen will, bekommt gerade einen seltenen Doppelrabatt: Auf ausgewählte, bereits reduzierte, geprüfte B-Ware zieht Amazon an der...

Wer bei Amazon sparen will, bekommt gerade einen seltenen Doppelrabatt: Auf ausgewählte, bereits reduzierte, geprüfte B-Ware zieht Amazon an der Kasse noch einmal 15 Prozent ab – automatisch, ohne Code.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Amazon gibt in der Kategorie „Retourenkauf“ zusätzliche Rabatte auf bereits reduzierte Produkte.

Also read Black Friday Woche bei Amazon: Das sind die besten Angebote am frühen Morgen

Dabei werden Artikel, die bestellt, ausgepackt und wieder zurückgeschickt wurden, nach einer Prüfung als B-Ware vergünstigt angeboten.sind die Preise für einige dieser Retouren weiter reduziert. Bei bestimmten Produkten werden 15 Prozent zusätzlich an der Kasse abgezogen, eine Übersicht dafür findet ihr auf der. Das Angebot gilt vom 19. November, 9:00 Uhr bis 30.

November 2026, 23:59 Uhr. Der ermäßigte Preis wird an der Kasse direkt nach Auswahl der Lieferadresse angezeigt. Es ist dafür kein Gutscheincode erforderlich. Den virtuellen Wühltisch zu durchforsten, das ist mühsam und manchmal auch ernüchternd.

Advertisement

Andererseits hatte ich auch schon Glück. Für einen hochwertigen LED-Deckenfluter habe ich nur einen Bruchteil vom ursprünglichen Preis bezahlt. An der Ware gab es nichts zu beanstanden, der Kauf hat sich voll gelohnt. Die Aktion umfasst verschiedene Kategorien wie Smartphones, Kopfhörer, Küchengeräte und Spielzeug.

Da es sich um gebrauchte oder geöffnete Ware handelt, stuft Amazon denvorab ein . Häufig handelt es sich um Artikel mit beschädigter Originalverpackung oder leichten optischen Mängeln am Gehäuse. Die technische Funktionalität wird von Amazon vor dem Wiederverkauf geprüft. Auch bei Käufen über Amazon Resale gelten die gewohnten Kundenservice-Bedingungen.

Das bedeutet, dass das übliche Rückgaberecht sowie die gesetzliche Gewährleistung greifen. Zudem werden durch den Kauf von Retouren Ressourcen geschont, da die Produkte weiterverwendet werden. Die Aldi-Story – von Tante-Emma-Laden über Bruderstreit bis zu 7 Millionen D-Mark LösegeldBei den Second-Chance-Angeboten handelt es sich in der Regel um Einzelstücke oder Restposten. Die Stückzahl der reduzierten Artikel ist dementsprechend begrenzt, was manchmal heißt, dass man sich schnell entscheiden sollte. Die aktuelle Aktion läuft bis zum 30. November um 23:59 Uhr.