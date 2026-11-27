Ein abbiegendes Auto löste am Morgen eine Kollision mit vier Wagen aus. Drei Menschen wurden verletzt.

Ein missglücktes Abbiegemanöver hat am Freitagmorgen einen Unfall auf der B200 bei Janneby ausgelöst. Vier Autos waren beteiligt. Ein Auffahrunfall entwickelte sich am Freitagmorgen im Kreis Schleswig-Flensburg zu einer Kollision mit mehreren Fahrzeugen.

Die Bundesstraße musste für rund zwei Stunden gesperrt werden. Gegen 6.50 Uhr ging bei der Polizei der Notruf ein. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein Autofahrer aus Richtung Husum kommend in Richtung Wanderup nach links auf einen Hof abbiegen, wie die Polizei der MOPO mitteilte. Das dahinterfahrende Auto fuhr offenbar ungebremst auf.

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Beide Wagen gerieten ins Schleudern. In der Folge wurden zwei entgegenkommende Autos, die aus Richtung Wanderup nach Husum unterwegs waren, in den Unfall verwickelt. Es kam zur Kollision. Drei Menschen wurden leicht verletzt.