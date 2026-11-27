Nach jahrelanger Diskussion könnte die Ortsumgehung Straßkirchen bald Realität werden: Das Planfeststellungsverfahren ist nun eingeleitet. Das 45-Millionen-Euro-Projekt soll die Gemeinde vom Durchgangsverkehr entlasten.

Bauminister Christian Bernreiter übergibt den Planfeststellungsantrag für die Umgehung von Straßkirchen an Regierungspräsident Rainer Haselbeck , im Beisein von Stephan Stroh vom Staatlichen Bauamt Passau, Bürgermeister Andreas Dengler und MdL Josef Zellmeier.ist das Vorhaben jetzt in greifbare Nähe gerückt: Das Staatliche Bauamt Passau hat die Planfeststellung für das Vorhaben beantragt. Staatsminister Christian Bernreiter übergab die Unterlagen am Freitag symbolisch an Regierungspräsident Rainer Haselbeck. Die Regierung leitet damit das Planfeststellungsverfahren ein.

„Niederbayern wird mit dem neuen BMW-Werk in Straßkirchen zu einem Zentrum der Elektromobilität“, sagte Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter bei dem Termin in Landshut. Ein Standort dieser Größe brauche eine leistungsfähige Infrastruktur. Ziel des Freistaats sei die optimale Werksanbindung und die verträgliche Abwicklung des Verkehrs. Bernreiter ging auch auf die bereits umgesetzten Maßnahmen ein: Im Zuge der B 8 seien zwei neue Kreisverkehre entstanden, außerdem seien entlang der B 8 in Richtung A 92 mehrere Ampeln installiert worden.

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Auch sei die Fahrbahn erneuert worden, in der Ortsdurchfahrt Straßkirchen mit einem lärmmindernden Belag. Gleichzeitig solle der Ortskern von Straßkirchen vom Verkehr entlastet werden, so Bernreiter, dafür liefen die Planungen für die Ortsumgehung auf Hochtouren.