Der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Babak Rafati spricht nach 15 Jahren über seinen Suizidversuch, den Druck im Profifußball und Plädoyer für mentale Gesundheit.

Der ehemalige deutsche Bundesliga - Schiedsrichter Babak Rafati hat sich 15 Jahre nach seinem Suizidversuch öffentlich zu Wort gemeldet. Am 19. November 2011 versuchte der heute 56-Jährige, seinem Leben ein Ende zu setzen, was bis heute eine der schwersten Krisen seiner Karriere markierte. Bei einem Interview mit dem Sender Sport 1 erzählte Rafati erstmals detailliert von den damaligen Umständen und schilderte seinen langwierigen Weg zurück ins Leben und in die professionelle Arbeit als Mentalcoach für Profisportler.

Ritual des Überlebens und Dankbarkeit

Rafati beschreibt den 19. November 2011 als einen schrecklichen Tag, den er jedoch heute nicht mehr mit Scham, sondern mit Demut verbindet. Er feiert das Datum jedes Jahr gemeinsam mit seiner Ehefrau Rouja Rafati und ihrem Sohn Etienne Rafati als einen zweiten Geburtstag seines eigenen Lebens. Diese Tradition hat sich im Familienalltag fest verankert, wobei der Sohn Etienne Rafati scherzhaft eifersüchtig auf die beiden Geburtstage seines Vaters ist. Rafati ist überzeugt, dass sein Sohn Etienne Rafati später den tieferen Sinn dieses Rituals verstehen wird, das symbolisch für den Neubeginn steht.

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Selbstkritik und Führungsversagen

Babak Rafati nimmt eine differenzierte Bewertung der damaligen Ereignisse vor und blendet weder die Versäumnisse der DFL noch seine eigene Verantwortung aus. Einerseits äußert er Enttäuschung darüber, wie die Schiedsrichterführung mit ihm umgegangen war und wie Kollegen die Situation beobachteten, andererseits übt er scharfe Selbstkritik. Er erkennt an, dass er damals anderen die Schuld gab und ihnen damit die Macht über sich selbst überließ. Rafati stellt klar, dass er niemandem mehr einen Vorwurf macht, da er sich als allein verantwortlich für den Suizidversuch fühlt und erkennt, dass er das größte Problem und zugleich die einzige Lösung darstellte.

Therapieerfolg und fehlende Konfliktkultur

Der entscheidende Wendepunkt war die Aufnahme einer intensiven Therapie, die dazu führte, dass Rafati nach einem Jahr als medizinisch komplett geheilt galt. In den vergangenen 14 Jahren hat er keinen einzigen Rückfall erlitten, was seine Genesung unterstreicht. Rafati kritisiert jedoch, dass es ihm damals an Instrumenten für ein effektives Konfliktmanagement fehlte und die Verantwortlichen unangemessen reagiert haben. Er warnt davor, Fehlern in der Führungskompetenz und einem Mangel an Empathie in Sportorganisationen Freifahrtscheine zu erteilen, da dies ähnliche Krisen begünstigen kann.

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Stigmatisierung im modernen Fußball

Aktuell sieht Babak Rafati die Situation für aktive Schiedsrichter und Profifußballer nicht verbessert, da die Angst vor beruflicher Benachteiligung groß ist. Er ist der Meinung, dass kein heutiger Bundesliga-Schiedsrichter offen um eine Pause bitten würde, da die mentale Überlastung oft erst zu spät erkannt wird. Besonders in den Nachwuchsleistungszentren werde mentale Schwäche als disqualifizierend angesehen, was dazu führt, dass Probleme unterdrückt werden, anstatt angegangen zu werden. Rafati betont, dass mentale Erschöpfung ein normales menschliches Phänomen ist und nicht als Fehler gewertet werden darf.

Alltagsdruck und physische Symptome

Der psychische Druck zeigte bei Babak Rafati auch konkrete physische und verhaltensorientierte Auswirkungen, die seine Leistungsfähigkeit im Spielbetrieb beeinträchtigten. Ein besonders eindrückliches Beispiel war sein letztes Spiel als Schiedsrichter gegen TSG 1899 Hoffenheim, bei dem er vor lauter Angst, seinen Job zu verlieren, mehr an die Konsequenzen dachte als an die sportliche Entscheidung selbst. Er erinnerte sich an einen Zweikampf im Strafraum, bei dem er intuitiv auf Elfmeter entschied, weil er sich unsicher war. Diese innere Zerrissenung und die unangemessene Fehlerkultur, die dazu führte, dass er nach einem misslungenen Spiel in Nürnberg unter der Decke kauerte, zeigen die extreme Belastungsspitze, der er ausgesetzt war.