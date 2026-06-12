BABI, eine chinesische Beauty-Marke, stellt den Hydrating Spot-Correcting Sunscreen Spray 3.0 vor. Nach vier Jahren Entwicklungszeit und über 6,4 Millionen verkauften Flaschen der Vorgängergenerationen bietet das Produkt eine ganzheitliche Lösung aus Sonnenschutz, Aufhellung und Beruhigung. Es adressiert typische Formulierungsprobleme wie Schwere, Weißschleier und mangelnde Wasserbeständigkeit durch eine innovative wasser-in-Öl-Schutzmatrix und siebenlagigen UV-Schutz.

Die chinesische Beauty-Marke BABI , spezialisiert auf Sonnenschutz innovationen, stellt den Hydrating Spot-Correcting Sunscreen Spray 3.0 vor. Entwickelt über vier Jahre und basierend auf Verbraucherfeedback und Nutzungseinblicken aus früheren Produktgenerationen - von denen mehr als 6,4 Millionen Flaschen verkauft wurden -, stellt dieses Produkt einen bedeutenden Fortschritt in der Formulierungsentwicklung der chinesischen Schönheitsindustrie dar.

BABI hat ein vollständig eigenständiges proprietäres Technologiesystem aufgebaut, das einen integrierten Rahmen aus Sonnenschutz, Aufhellung und sofortiger beruhigender Pflege bietet. Dies adressiert langjährige Herausforderungen in der Sonnenschutzkategorie, die weltweit als eine der komplexesten in der Beauty-Branche gilt. Laut globalen Beauty-Studien sind über 80 % der Verbraucher mit aktuellen Sonnenschutzprodukten unzufrieden. Häufige Kritikpunkte sind dunkler werdende Haut trotz Verwendung, schlechte Wasserbeständigkeit, klebrige oder schwere Texturen, sichtbarer Weißschleier, Pilling und Reizungen nach dem Sonnenbaden.

Ein grundlegendes Formulierungsproblem besteht darin, dass wasser- und schweißresistente Sonnenschutzmittel oft schwer und fettig wirken, während aufhellende und hauttönungsverbessernde Effekte zu Trockenheit, Pilling oder ungleichmäßigem Auftrag führen können. BABI hat mit einer wasser-in-Öl-Schutzformulierung (W/O) einen Ansatz gewählt, der ein leichtes Hautgefühl vermittelt, das sonst nur mit Öl-in-Wasser-Systemen assoziiert wird. Damit wird das traditionelle Dogma widerlegt, dass wasserfeste Sonnenschutzmittel zwangsläufig schwer oder fettig sein müssen. Die Formel integriert fünf Schlüsselleistungsmerkmale: Sonnenschutz, Aufhellung, Wasserbeständigkeit, Schweißbeständigkeit und Abriebfestigkeit.

Ein weiteres häufiges Manko vieler Sonnenschutzmittel - eine unzureichende Abdeckung des gesamten UV-Spektrums - wird durch eine siebenlagige Breitband-UV-Schutzmatrix behoben, die sowohl UVA- als auch UVB-Wellenlängen abdeckt. Diese ist für verschiedene Anwendungsszenarien ausgelegt: den täglichen Arbeitsweg, Outdoor-Aktivitäten, Reisen und längere Sonnenexposition. Bei regelmäßiger Anwendung soll das Produkt helfen, sichtbare UV-Schäden zu reduzieren und einen gleichmäßigeren Hautton zu fördern.

Die technologischen Verbesserungen der Version 3.0 umfassen ein siebenlagiges UV-Schutzsystem mit einer UV-Blockierungsrate von 98,18 % (laut Testdaten), das auch ultralange UVA-Wellen abdeckt, die für Photoaging relevant sind. Die High-Density Protective Shield Technology bildet einen transparenten, atmungsaktiven Film, der nach 80 Minuten Wasserbad noch SPF30-Schutz bietet, wie Dritttests belegen. Eine Kombination aus nanoskaligen transparenten und mikronisierten aufhellenden Pulvern sorgt für einen sofortigen Aufhellungseffekt mit minimalem Weißschleier; in Verbrauchertests bewerteten 96,67 % der Nutzer den Finish als natürlich und nicht kreidig.

Die Formel enthält zudem beruhigende Wirkstoffe wie Centella Asiatica und Panthenol, um Rötungen und Irritationen zu reduzieren. Durch diese integrierte Lösung spricht BABI die wachsende Nachfrage nach multifunktionalen Sonnenschutzprodukten an, die nicht nur schützen, sondern auch pflegen und verschönern. Der Hydrating Spot-Correcting Sunscreen Spray 3.0 ist damit ein Beispiel für Chinas zunehmende Innovationskraft in der globalen Beauty-Industrie





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