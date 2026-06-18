Baby aus überhitztem Auto auf Supermarktparkplatz befreit

Eine Mutter vergisst Schlüssel und Handy im Auto, die Tür fällt zu und ihr Baby ist im heißen Fahrzeug eingesperrt. Passanten und Rettungskräfte handeln schnell und befreien das Kind rechtzeitig.

Dramatische Minuten für die Mutter eines Säugling s auf einem Supermarktparkplatz in Nordrhein-Westfalen: Die Frau konnte plötzlich ihr abgestelltes Auto nicht mehr öffnen, in dem ihr erst wenige Monate altes Baby saß.

Sie wählte sofort den Notruf. Die Retter konnten das eingesperrte Kind zum Glück rechtzeitig aus dem Hitzeauto befreien. Am Donnerstag gegen 13.29 Uhr parkte eine Frau auf dem Netto-Parkplatz in Hamminkeln-Mehrhoog ihren Wagen ein. Nachdem sie ausgestiegen war, bemerkte sie, dass sie den Fahrzeugschlüssel sowie ihr Handy im Pkw vergessen hatte.

In diesem Moment fiel die Autotür zu - und ließ sich nicht mehr öffnen. Angsterfüllte Minuten begannen für die Mutter: Denn im Auto befand sich noch ihr Baby, und der Wagen heizte sich immer mehr auf. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Außentemperaturen bereits fast die 30-Grad-Marke erreicht. Anfangs versuchten Passanten, der verzweifelten Frau zu helfen, schlugen mit einem Nothammer vergeblich auf eine Scheibe ein.

Daraufhin verständigten sie die Einsatzkräfte. Die alarmierten Retter erreichten kurze Zeit später den Parkplatz. Sie schlugen zwei Scheiben bei dem Wagen ein und befreiten das Mädchen. Das Kind wurde dann vorsorglich in eine Klinik zur Kontrolle gebracht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Der Kleinen geht es jetzt wieder gut. Die Mutter hat in dieser Situation richtig reagiert





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