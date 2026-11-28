Vor dem Kölner Landgericht hat ein Vater gestanden, sein Baby vor Jahren geschüttelt zu haben. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe.

Mehr als fünfeinhalb Jahre nach dem dramatischen Geschehen hat ein Kölner Familienvater gestanden, seine damals erst neuneinhalb Wochen alte Tochter geschüttelt und dadurch schwer verletzt zu haben.

„Ich habe viele Jahre aus Angst und Scham geschwiegen“, erklärte der 46-Jährige im Kölner Landgericht. Er wolle nun Verantwortung übernehmen.

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„Ich räume ein, meine Tochter geschüttelt zu haben und bereue es zutiefst, es gibt keine Entschuldigung. “ Die Staatsanwältin beantragte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren. Die Verteidiger plädierten auf eine milde Bewährungsstrafe. Noch zum Prozessauftakt hatte die Verteidigung mit einem Privatgutachter versucht, alternative medizinische Erklärungen für die schweren Hirnverletzungen des Mädchens zu finden.