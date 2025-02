Baby Tommy kämpft gegen seltene Krankheit - Hoffnung trotz schlechter Prognosen

Baby Tommy wurde mit einem seltenen genetischen Defekt geboren, der bisher noch keinen Namen hat. Die Ärzte diagnostizierten eine mitochondriale Anomalie, die in der Regel tödlich verläuft. Trotz schlechter Prognosen kämpfen die Eltern weiter für ihren Sohn und möchten auf die Krankheit aufmerksam machen.

Während der Schwangerschaft gab es keine Anzeichen von Problemen, doch dann bekommt Baby Tommy während der Geburt Atemprobleme und plötzlich ist alles anders. Tommy wurde mit einem so seltenen Gendefekt geboren, dass die Krankheit noch keinen Namen hat. Am 8. Januar bringt Chantelle Doran (30) im Watford General Hospital in Großbritannien Sohn Tommy zur Welt. Wie die frischgebackene Mutter im Interview mit Daily Mail verrät, hätte sie eine problemlose Schwangerschaft gehabt.

Mit einem Geburtsgewicht von rund 2,7 Kilogramm zählte Tommy auch nicht als untergewichtiges Neugeborenes. Laut dem Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) liegt die „definitorische Grenze” nämlich bei 2.500 Gramm. Für Chantelle und für Tommys Papa Tom Parry (33) gab es also zunächst keinerlei Grund zur Beunruhigung. Doch dann bekam Tommy bei der Geburt plötzlich Atembeschwerden.Weil er Atemprobleme bekam, wurde Tommy auf der Neugeborenen-Intensivstation behandelt. Dabei stellten die Ärzte fest, dass sein Herzmuskel vergrößert war und dass sein Herz nicht so gut pumpte, wie es sollte. „Er hatte etwas Flüssigkeit um sein Herz. Sie sagten, es würde von alleine besser werden“, berichtet Chantelle. Doch das wurde es nicht. Im Gegenteil, die Situation verschlechterte sich zunehmend. Tommy musste in das Great Ormond Street Hospital in London verlegt werden, wo die Ärzte schließlich die schreckliche Diagnose stellten. Tommy hat das sogenannte mitochondriale Gen, eine Krankheit, die so selten ist, dass sie bisher noch keinen Namen hat. „Sie brachten uns in ein Zimmer und sagten, er sei sehr, sehr krank. Sie sagten, er wird die nächsten zwei Tage nicht überleben“, erzählt Chantelle. Wie die medizinische Informationsquelle MSD Manuals erklärt, können aufgrund von mitochondrialen Anomalien Funktionsstörungen von Muskeln, Herz und Gehirn auftreten. Betroffen ist demnach insbesondere „Gewebe mit hohem Energieumsatz“. Die deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e. V. erklärt zudem, dass mitochondriale Erkrankungen in der Regel eine genetische Ursache haben. „Sein Körper produziert nicht die Energie, die das Herz zum Pumpen und das Gehirn zum Arbeiten braucht“, erläutert Chantelle. Weltweit gab es vor Tommys Geburt gerade einmal 22 Kinder, die mit dieser Art der mitochondrialen Anomalie, wie sie Tommy hat, zur Welt kamen. „Kein einziges davon hat länger als zwei Monate überlebt.“ Auch Chantelle und Tom wurden gesagt, dass ihr Sohn nicht mehr lange durchhalten würde. Obwohl man den frischgebackenen Eltern dazu geraten habe, die Beatmungsgeräte abzuschalten, wollen Chantelle und Tom die Hoffnung noch nicht aufgeben. „Er öffnet seine Augen, er bewegt seine Beine. Ich kann es kaum verstehen, wenn seine Augen weit geöffnet sind. Er hat von Anfang an gekämpft.“ Wie Daily Mail schreibt, sollen die Eltern erst eine Zweitmeinung einholen wollen, in der Hoffnung, dass doch noch eine Therapie für Tommy gefunden wird.Warum macht die Familie ihr tragisches Schicksal öffentlich? Chantelle und Tom wollen so auf den seltenen Gendefekt aufmerksam machen und darauf hinweisen, wie wichtig Forschung in diesem Bereich ist, um betroffenen Kindern und ihren Familien helfen zu können





