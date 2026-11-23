Nach Karriereende, Schwangerschaft und Studienbeginn hat die ehemalige Biathletin neue Ziele. Im Interview spricht sie über Familie, Architektur und den deutschen Biathlon.

Danke, mir geht es gut. Es war ein sehr schöner Sommer mit vielen neuen Ereignissen und ich habe es sehr genossen. Allein auf Instagram wurde der Beitrag mit der frohen Kunde Ihrer Schwangerschaft weit über 100.000 Mal geliked.

Wie groß ist Ihre Freude darüber, dass sich so viele mit Ihnen mitfreuen? Diese Freude ist eher zweitrangig, ehrlicherweise. Deutlich wichtiger ist doch die Tatsache - und da sind wir sehr dankbar darüber -, dass es nach dieser langen sportlichen Zeit mit dem Kinderwunsch geklappt hat und es uns allen gut geht. Relativiert so ein schönes Ereignis auch ein bisschen den Blick auf den Sport, der ja viele Jahre lang Ihr Leben dominiert hat?

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Ich habe überraschend schnell nach meinem Karriereende schon deutlichen Abstand zu dem Kapitel „Leistungssport“ in meinem Leben gefunden. Es war natürlich eine besondere Zeit, die mir sehr viel mit auf den Weg gegeben hat - vor allem die vielen Freundschaften, die daraus entstanden sind. Aber ich hatte auch gleichzeitig wahnsinnig große Lust etwas Neues in meinem Leben zu machen und zu lernen und so war ich schnell raus aus der Biathlonszene.

Schmerzt es also nicht auch ein bisschen, dass die Kolleginnen jetzt dann wieder in eine neue Saison starten? Nein, überhaupt nicht. Ich hatte dieses Leben ja 16 Jahre und 13 davon im Weltcup. Also ich habe wirklich viel gesehen und genieße es jetzt sehr, nicht mehr meine Taschen packen zu müssen und einfach mal einen Winter daheim zu erleben.

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Ich würde sagen nicht mehr allzu nah. Natürlich hat man noch ein paar Freundschaften, die noch aktiv im Sportleralltag stecken und mit ihnen spricht man auch über die Themen und tauscht sich aus. Aber da geht es ja oft mehr um Persönliches, als jetzt direkt über das sportliche Geschehen. Ich bin mir sicher, da macht jeder seinen Weg in Zukunft und es wird wieder viele spannende Rennen geben.

Janina schätze ich sehr stark im internationalen Feld ein und auch die jüngeren Mädels können bestimmt gute Rennen abliefern. Aber sie sind eben noch in der Lernphase und Biathlon geht oftmals auf und ab, deshalb braucht man manchmal einen längeren Atem. Es darf nicht gleich zu viel erwartet werden, um konstant gute Leistungen abrufen zu können.

Auch die deutschen Männer werden bestimmt wieder mitmischen, sie haben fast alle die Erfahrung und wissen, was es braucht, um konstante Leistung zu bringen. Ich drücke natürlich allen Mädels und Jungs fest die Daumen und hoffe, dass die eigene Zufriedenheit groß ist. Ich habe verschiedene Praktika nach meinem Karriereende gemacht und auch meine Zeit beim Zoll Ski Team endete im Juni.

Mir ist es wichtig, einen neuen Beruf außerhalb der Sportwelt zu erlernen und deshalb studiere ich seit Oktober Architektur in Vollzeit und mir macht es wirklich sehr viel Spaß neue Dinge zu lernen und mich weiterzuentwickeln. Natürlich wird es eine Challenge werden, den eigenen Nachwuchs und das Studium zu kombinieren, aber ich bin überzeugt, dass es auf alle Fälle einen Versuch wert ist, dieses Ziel zu verfolgen. Gerne komme ich zum Weltcup nach Ruhpolding natürlich.

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Es wird ein ganz neues Erlebnis dieses Event von einer neuen Seite aus mitzuerleben. Voraussetzung ist natürlich, dass es mir noch gut geht und alles ruhig bleibt. Es stehen auch noch die Prüfungen vom ersten Semester an, deshalb wird es zeitlich schwer auch andere Orte zu besuchen. : Franziska Preuß 32, ist eine der erfolgreichsten deutschen Biathletinnen ihrer Generation.

Als „Spätstarterin“ wechselte sie erst im Alter von 15 Jahren von der Leichtathletik zum . Ihre Karriere krönte sie mit dem Staffel-Weltmeistertitel 2015, dem WM-Titel in der Verfolgung 2025 sowie dem Gewinn des Gesamtweltcups in der Saison 2024/25.

Zudem sicherte sie sich 2022 und 2026 olympisches Bronze. 2026 beendete sie ihre aktive Laufbahn.