Babyleiche in Freital: Verdacht auf Tötungsdelikt

Auf dem Gelände eines Abfallentsorgers in Freital wurde die Leiche eines Säuglings gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Baby gewaltsam ums Leben kam und die Leiche anschließend im Müll entsorgt wurde. Die Polizei sucht nach einer Frau, die in den vergangenen Monaten schwanger war und ihr Kind möglicherweise im Februar zur Welt gebracht hat.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde das Kind „offensichtlich in einem Abfallbehälter in Freital oder Umgebung abgelegt".

Die Leiche wurde am vergangenen Freitag entdeckt. Weitere Details werden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlicht. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise und sucht insbesondere nach einer Frau, die in den vergangenen Monaten schwanger war und ihr Kind möglicherweise ohne fremde Hilfe oder in einer Klinik im Februar zur Welt gebracht haben könnte. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen





Babyleiche Tötungsdelikt Freital Polizei Staatsanwaltschaft

