Im Leben von Eric Stehfest stehen neben Babyglück auch Hochzeitspläne im Raum. Doch Ex-Frau Edith meldet sich mit einer klaren Forderung.

stehen gleich zwei große Ereignisse an: Der Schauspieler und seine Partnerin Sarah erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Außerdem möchte er seine Liebste heiraten. Bevor es so weit ist, muss allerdings erst einmal seine Ehe mitund fordert ihn dazu auf, das Verfahren voranzutreiben.

Für die zweifache Mutter geht es dabei nicht nur um die Heiratspläne ihres Ex-Partners.nennt auch einen ganz persönlichen Grund für ihre Bitte: Sollte sie selbst schwanger werden, während die Ehe noch besteht, würdezunächst auf dem Papier als Vater des Kindes gelten. Eine Situation, die sie offenbar unbedingt vermeiden möchte. Daher wendet sie sich in ihrem Clip direkt an"Denk bitte daran: Sollte ich schwanger werden, dann bist du erst mal auf dem Papier der Vater des Kindes.

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Anders als wenn du Vater wirst. Deswegen große Bitte: Alles Liebe an euch, alles Liebe an euch, aber die Scheidung wäre mega, weil falls ich ein Baby bekomme, bist du ...