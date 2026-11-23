In einem schockierenden Vorfall stürzte ein fünf Monate altes Baby am Bahnhofsgleis. Ein syrischer Bürger rettete das Kind, während die alkoholisierten Eltern ermitteln. Jetzt nimmt das Jugendamt das Säugling in Obhut.

Ein schwerwiegender Zwischenfall ereignete sich am Sonntagmorgen am Hauptbahnhof, als ein fünf Monate altes Baby in die Tiefe der Gleisanlagen stürzte. Die Ursache für das dramatische Ereignis war das unachtsame Verhalten der offensichtlich stark alkoholisierten Eltern, die ihren Kinderwagen unbeaufsichtigt ließen und ihn gegen einen anderen Stoß prallen ließen. Dies führte dazu, dass der Wagen losrollte und unweigerlich von der Bahnsteigkante fiel. Sofortige und mutige Hilfe kam von einem 24-jährigen syrischen Mann, der die gefährliche Situation erkannte und das Leben des Säuglings rettete.

Ablauf des Vorfalls am Gleis 25

Laut Angaben der Bundespolizei torkelten die Eltern des Kindes, ein 18-jähriges Mädchen und ihr 23-jähriger Lebensgefährte beide ursprünglich aus Polen, über den Bahnsteig des Gleises 25. Durch ihre beträchtliche Alkoholintoxikation verloren sie die Kontrolle über den Kinderwagen. Beim Anstoßen des Wagens verlor dieser das Gleichgewicht und rollte Richtung Schienen. Das darin liegende, fünf Monate alte Kind stürzte daraufhin in die Tiefe. Ein bystander, der 24-jährige syrische Mann, beobachtete die Szene und handelte unverzüglich. Er kletterte in den lebensgefährlichen Bereich zwischen den Gleisen, barg den Säugling und brachte ihn in Sicherheit, bevor er das Kind sicher bis zum Eintreffen der Polizeikräfte bewachte.

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Gesundheitszustand des Säuglings

Obwohl der Sturz aus beträchtlicher Höhe erfolgte, überlebte das Baby dank der schnellen Intervention des Retters. Bei der medizinischen Untersuchung in einem Krankenhaus wurde festgestellt, dass der Säugling eine Prellung am Kopf erlitten hatte. Zusätzlich litt das Kind unter Unterkühlung aufgrund der Exposition gegenüber den niedrigen Temperaturen in den Gleisanlagen. Der Gesundheitszustand wurde nach der Erstversorgung und der Wärmebehandlung stabilisiert. Die schnelle Reaktion der Hilfskräfte und der anschließenden medizinischen Betreuung verhinderten wahrscheinlich schwerwiegendere oder gar tödliche Folgen für das kleine Opfer des Unfalls.

Alkoholtest und polizeiliche Maßnahmen

Die weitere polizeiliche Untersuchung des Vorfalls förderte erschreckende Details zu dem Zustand der Eltern zutage. Bei der Mutter, die 18 Jahre alt ist, ergab ein durchgeführter Alkoholtest einen Wert von 1,56 Promille. Ihr Lebensgefährte, der 23 Jahre alt ist, verweigerte eine solche Blut- oder Atemalkoholprobe. Während der Festnahme verhielt sich der 23-jährige Mann zunehmend aggressiv gegenüber den Beamten. Tim Oberfrank von der Bundespolizeiinspektion bestätigte, dass die Beamtinnen und Beamten ihn daraufhin fesselten, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten. Der Syrer, der das Kind rettete, wurde von der Polizei als helfender Zeuge und heldenhafter Bürger wahrgenommen, der zum Zeitpunkt der Tat nicht in den Vorfall verwickelt war.

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Ermittlungsverfahren und strafrechtliche Folgen

Gegen beide Eltern wurde aufgrund des Vorfalls ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Hauptvorwurf gegen das Paar lautet auf fahrlässige Körperverletzung des Kindes. Gegen die 18-jährige Mutter kommt zudem der Verdacht der Verletzung der Aufsichts- und Erziehungspflichten hinzu. Gegen den 23-jährigen Partner wird zusätzlich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Diese rechtlichen Schritte unterstreichen die Schwere der Fahrlässigkeit, die zu dem lebensbedrohlichen Sturz des Säuglings führte. Die Behörden prüfen nun genau, ob weitere Anklagepunkte hinzukommen, insbesondere im Hinblick auf die Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht.

Inobhutnahme durch das Jugendamt

Als unmittelbare Konsequenz aus der Gefährdung des Kindeswohls hat das Jugendamt eingeschritten. Da die Eltern infolge ihrer Alkoholintoxikation und ihres aggressiven Verhaltens nicht in der Lage waren, für das Wohl des Säuglings zu sorgen, wurde das Baby vorübergehend in Obhut genommen. Diese Maßnahme dient dem Schutz des Kindes vor weiterer Gefahr und der Sicherstellung seiner grundlegenden Bedürfnisse. Die Trennung des Säuglings von den Eltern markiert den Anfang eines komplexen familiären und rechtlichen Prozesses. Die weiteren Schritte werden von den zuständigen Jugend- und Familienämtern sowie der Justiz koordiniert, um die langfristige Versorgung und Sicherheit des fünf Monate alten Kindes zu gewährleisten.