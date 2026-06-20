Babysuche in Deutschland: Leiche eines Säuglings gefunden

In Renningen wurde am Freitagnachmittag bei der Suche nach dem vermissten Säugling die Leiche eines Babys gefunden. Der kleine Körper lag am oder im Rankbach, der durch den Ort fließt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um den vermissten Jungen handeln könnte.

Ein graues Kripo-Auto, Polizisten, ein Streifenwagen und der VW-Bus eines Hundeführers stehen am Haus, vor dem der Säugling entführt wurde Eine Mutter (37) geht abends mit ihrem 3 Monate alten Söhnchen einkaufen, dreht mit ihm noch eine Runde durch die Sommernacht.

Vor ihrem Haus geschieht das Unfassbare: Während sie nur rasch die Einkäufe hineinbringt, raubt laut ihren Angaben ein Fremder das Baby aus dem Kinderwagen auf dem Bürgersteig.erschüttert Deutschland. Gegen 23.30 Uhr am Donnerstag meldeten seine Eltern Gino als vermisst, bestätigte der Ludwigsburger Polizeisprecher Steffen Grabenstein auf BILD-Nachfrage:





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