Bacary Sagna: Rayan Cherki ist "etwas Besonderes" und hat die "Zeuge" zum Weltfußball

Bacary Sagna lobt einen seiner Landsleute für die Fähigkeiten und Präsenz auf dem Rasen, denkt langfristig an einen Ballon d'Or, und sieht einen Weg, wie Manchester City-Star Cherki die große Trophäe gewinnen könnte.

Das wäre eine echte Überraschung! Kurz vor der Verleihung des Ballon d'Or bringt ein ehemaliger Frankreich-Star jetzt einen ganz neuen Namen ins Spiel. För Bacary Sagna (43) steht fest: Manchester City -Star Rayan Cherki (22) hat das Zeug zum Weltfußballer.

Der ehemalige Arsenal- und City-Profi schwärmt in höchsten Tönen vom französischen Landsmann – und traut ihm langfristig sogar den Ballon d'Or zu. Sagna beim Wettanbieter 'Oddschecker': 'Cherki ist etwas Besonderes. Man sieht an seiner Spielweise, dass er ein Showman ist. Er spielt für alle Zuschauer.

Er ist einer, für den die Leute ins Stadion kommen. Sie wollen seine Fähigkeiten sehen - und es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen.

' Foto: IMAGO/Newscom World Für Sagna ist klar: Cherki bringt alles mit. 'Er ist ein kreativer Spieler, der immer mit einem Lächeln im Gesicht spielt. Er hat die Technik, um gewisse Situationen zu lösen - und diese Fähigkeit haben nicht viele Spieler. Ich glaube, dass er definitiv den Ballon `dOr in der Zukunft gewinnen kann.

Denn er hat noch viel Zeit dafür, weil er immer noch sehr jung ist.

' Cherki war im Sommer für 36,5 Millionen Euro von Olympique Lyon zu Manchester City gewechselt. Unter Pep Guardiola zeigte er in seiner ersten Saison bereits starke Leistungen. Foto: Anadolu via Getty Images Auch Borussia Dortmund hatte mehrfach versucht, Cherki zu verpflichten. Doch Lyon blockte – später hatte der BVB gegen die Finanzkraft von Manchester City keine Chance mehr.

Kürzlich gab es vom Spieler selbst grünes Land, die Ablöse war mit Lyon weit ausverhandelt – und hätte zwischen zwölf und 15 Mio. Euro betragen. Der Transfer platzte wegen eines Vetos von dem damaligen BVB-Trainer Nuri Sahin. Für Sagna ist die Sache klar: Wenn Cherki sich weiterentwickelt, wird er bald um die ganz großen Trophäen mitspielen.

Vielleicht geht es nicht dieses Jahr um den Ballon d'Or, aber schon ganz bald.





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