Bachmuscheln in Bayern kämpfen gegen Trockenheit

Die Bachmuschel, eine seltene und gefährdete Art in Bayern, leidet unter der extremen Hitze und Trockenheit des Sommers. Im Landkreis Dillingen wird versucht, die Muscheln mit Wasser aus Hydranten zu retten, doch die Maßnahme ist nur ein Notbehelf. Auch in anderen Teilen Bayerns kämpfen die Bachmuscheln ums Überleben.

Die Bachmuschel erlebt eine schwere Zeit. Schon immer selten in Bayern , steht sie auf der Roten Liste gefährdeter Arten. Und in diesem Sommer muss sie erneut aufgrund der extremen Hitze um ihr Überleben kämpfen. Im Landkreis Dillingen erhält sie nun Hilfe. Jede Nacht wird aus einem Hydranten in Unterliezheim Wasser in den Nebelbach geleitet. Andernfalls wäre der Bach bereits völlig ausgetrocknet, erklärt Susanne Kling von Donautal Aktiv.

Die Bayerische Rieswasserversorgung stellt hierfür Trinkwasser zur Verfügung. Dabei handelt es sich nicht um eine beliebte Handlung, so Kling. Die Maßnahme sei ein absoluter Notbehelf, da die extra angelegten Rückhaltebecken bereits leer seien. Allein im Nebelbach leben mehrere hundert Exemplare der Bachmuschel. Einige sind bereits verstorben, berichtet Bachmuschelbetreuer Leonhard Schaudi dem BR. Er und seine Kollegen kontrollieren täglich die Gewässer Kloster-, Brunnen- und Nebelbach. Auch bei Eppisburg (Holzheim) haben sich im sogenannten Storchenbiotop Muscheln angesiedelt. Dort lebt die – nicht ganz so seltene – Teichmuschel. Weil die Gräben fast ausgetrocknet sind, hat das Landratsamt Dillingen eine besondere Maßnahme ergriffen: Zwei Biberdämme wurden geöffnet, damit wieder Wasser in das etwa ein Hektar große Biotop fließen kann. Für den Moment hat das geholfen. Sollten die hohen Temperaturen jedoch anhalten, könnte es für die Teichmuschel schwierig werden. Doch nicht nur in Nordschwaben, sondern auch in den Unterallgäuer Bächen leiden die Bachmuscheln unter der Trockenheit. Besonders betroffen sind die Muscheln im Stockerbächle bei Sontheim, berichtet Michael Schneider vom Landschaftspflegeverband dem BR. Sie haben sich in die Gumpen, also Wasserlöcher, zurückgezogen oder in den Schlamm eingegraben. Im Schlamm überleben sie allerdings nur wenige Tage. In die Bäche jetzt Trinkwasser einzuleiten, wie im Landkreis Dillingen, lehnt Michael Schneider ab – es sei nicht nachhaltig. Besser sieht es für die Bachmuscheln in den Gewässern rund um Erkheim, im Winterrieder Ried und in der Scharlach aus. Hier ist noch genügend Wasser vorhanden und die Weichtiere haben gute Überlebenschancen





Bachmuschel Trockenheit Bayern Schutz Wasserknappheit

