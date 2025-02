Backen Sie Liebe: Valentinstags-Kuchen und Herzförmiges Gebäck

Entdecken Sie köstliche Rezepte für Herzen-förmige Kuchen, Kekse und Torten zum Valentinstag und finden Sie Inspiration für süße Geschenke für Ihre Liebsten. Von klassischen Herzkuchen bis hin zu innovativen Kreationen mit Schokolade, Beeren und Rosen – hier ist etwas für jeden Geschmack!

Ein selbst gebackener Kuchen steckt immer ganz viel Herz . Was liegt näher als deiner Liebsten, deinem Liebsten einen Valentinstag -Kuchen zu backen? Ob zum Valentins- oder Muttertag oder einfach als kleine Aufmerksamkeit zwischendurch: Dieser Herz kuchen kommt bei den Beschenkten immer gut an! Darüber freuen sich auch echte Kerle zum Valentinstag : Wir bringen salziges Salmiakpulver ins Spiel und backen Kekse in Herz form, die das gewisse männliche Etwas haben.

Diese Muttertagstorte in Form eines Erdbeerherzen ist optisch ein absoluter Hingucker. Das Rezept stammt von Spitzenköchin Lea Linster und eignet sich hervorragend als Geschenk für den Muttertag. Diese Apfelrosen von Anja Auer sind nicht nur optisch ein Hingucker, sondern schmecken dazu auch noch sehr lecker. Mit dieser Süßspeise vom Grill (klappt natürlich auch im Backofen) könnt ihr bei der nächsten Party sicherlich punkten! Kaum ein Gebäck duftet so wohltuend wie die Amaretti mit Rosenblüten. Die Kekse sind übrigens glutenfrei – statt Mehl kommen gemahlene Mandeln in den Teig. Eclairs sind Gebäckteile aus Brandteig, die wir in diesem Rezept mit Sauerkirschen und Sahne füllen und anschließend mit einer Schokoglasur überziehen. Diese süße Versuchung hat es ganz schön in sich: Die Frischkäsetorte ist umhüllt von einer Zartbitter-Glasur und im Boden tummeln sich Möhren und Orangen. Statt in die Tasse kommt der Tee – hochkonzentriert – in den Teig und gibt den leicht bitteren Gegenpart zum fruchtig-süßen Cremehäubchen. Im Teig stecken Mandelmus und Mandelmehl – die Füllung der süßen Herzen machen wir selbst, soll’s fixer gehen, tut’s aber auch gekaufte Konfitüre. Diese fruchtige Himbeertorte ist die Krönung für eine sommerliche Kaffeetafel. Unsere cremige Torte begeistert mit einem lockeren schokoladigen Biskuit und einer traumhaften Quark-Mascarpone-Füllung. Am Valentinstag darf's ruhig auch mal sündhaft und verführerisch zugehen - und was würde da besser passen als dieses köstliche Törtchen mit schwarzen Johannisbeeren. Auf Biskuit erhebt sich ein fluffiger, mit Glasur geschmückter Traum ... Haute Confiserie! Das nennen wir mal eine süße Verführung zum Tag der Liebe: Warme Schokoküchlein mit extra viel dunkler Schokolade, die mit einem flüssigen Kern überraschen - himmlisch! Ein Traum in Rot: Dieser marmorierte Strawberry Cheesecake ist das Highlight auf jeder Kaffeetafel! Im Teig stecken leckere Kekse, die Creme wird mit Baileys verfeinert. Red-Velvet-Biskuitrolle mit gemischten Beeren ist der perfekte Kuchen für sonnige Sommertage und erfrischend spritzig. Die leichte säuerliche Note der Beeren harmoniert perfekt mit dem süßen Biskuit. Schoko-Erdbeeren sehen nicht nur toll aus, sie sind auch superlecker und schnell gemacht. Ob als Geschenk, für die Kaffeetafel oder als Leckerei zwischendurch – Erdbeer-Schokolade ist einfach die beste Kombi! Die Honigkuchen-Herzen werden mit weißer und dunkler Kuvertüre dekoriert. Die lustigen Schoko-Kleckse kriegen auch Kinder schon gut hin. Aber Vorsicht: Die Kuvertüre ist heiß! Unsere hübschen Himbeer-Törtchen mit Vanille sind leicht und lecker. Den Ofen gut vorheizen, damit der Blätterteig gleich die volle Hitze bekommt und schön blättrig wird. Ein saftiger Schokokuchen ist genau das richtige für die Kaffeetafel am Geburtstag oder einfach so zwischendurch. Wir zeigen, wie der saftige Kuchen mit Schokoguss gelingt! Sind Herzkuchen oder Plätzchen in Herzform. Deiner Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Ob süße Valentinstags-Kuchen, eine rosarote cremige Torte, saftige Muffins, Cupcakes oder herzförmige Kekse in jeglichen Größen und Farben. Was schmeckt, kannst du natürlich zum Valentinstag für deine Liebsten backen. Die besten Rezepte findest du in der Galerie. Doch es muss nicht unbedingt ein Valentinstags-Kuchen in Herzform sein. Rote oder rosafarbene Torten und Kuchen kommen am Valentinstag garantiert ebenso gut an, wie am Muttertag und zum Geburtstag. Du kannst auch den Lieblingskuchen deines Herzensmenschen backen und diesen liebevoll mit Herzen verzieren. Ob Zuckerstreusel in Herzform, herzförmige Pralinen, ein ein Puderzucker-Herz, ein gespritztes Herz aus Sahne oder geschmolzener Schokolade oder Kuvertüre – die Ideen reichen von einfach bis anspruchsvoll. Auch aus Blätterteig ausgestochene und goldbraun gebackene Herzen lassen sich mit Sahne füllen oder als Deko auf eine Torte legen. DerRote Rosen stehen für die Liebe wie keine zweite Blume. Wie wäre es denn mal mit essbaren selbst gebackenen Rosen, zum Beispiel unseren fruchtigen Noch größer wird die Freude, wenn du den Valentinstags-Kuchen oder die Kekse in einer herzförmigen Box oder Dose verpackst. Mehr Liebe kann man zum Valentinstag mit einem Kuchen gar nicht zeigen. Wir wünschen dir viel Spaß beim Nachbacken der Rezepte, Verschenken und gemeinsamen Genießen. Denn es ist einfach unbestritten: Liebe geht durch den Magen





