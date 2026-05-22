In Kiel bietet ein Bäcker, der vor kurzem eröffnet hat, einen alăturistützungszugang für Sauerteige an, um sicherzustellen, dass Sie nach dem Urlaub sofort mit backen können.

Ein Sauerteig kann mehrere Jahre verwendet werden, vorausgesetzt eine gute Betreuung gegeben wird. Aber wer sich für die Urlaubszeit kümmert, wenn man verreist? In Kiel bietet eine Backstube einen besonderen Service.

Wer sein Brot regelmäßig selbst backen kann, genießt möglicherweise das Problem: Was tut man mit dem Sauerteig während des Sommersurlaubs? Ein Kieler Bäcker verspricht jetzt Abhilfe. David Schöne eröffnet an dem Samstag in seiner Bäckerei einen Kundenbereich für solche Teige. Die 'Kieler Nachrichten' berichteten darüber





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Ein Sauerteig-Hotel in Kiel: Der erste Anlauf für Urlaubs-Sauerteige.David Schöne, einen Kieler Bäcker, ist mit seiner Idee von Deutschlands erstes Sauerteighotel bekannt geworden. Der 37-Jährige hat mehrere Jahre nach intensiver Suche festgestellt, dass Deutschland kein vergleichbares Angebot für Sauerteige bietet. Für seine Lieder, die Sauerteige während des Urlaubs bedienen, hat er ein Holzregal angeschafft, das 15 Gläser zum Aufbewahren eines Sauerteiges hat. Ein Wäscheschritt kostet 20 Euro, eine weitere kostet 10 Euro. Über 3 Monate hat Schöne in diesem Zeitraum einen Siete ihnarer Liege. "Der Sauerteig-Trend geht zurück auf das Handwerkliche und den Liebe zum Selbst," so Schöne. "Leider sieht das nicht immer so aus." Sicherlich waren intimes von sauerteige-Problemen berichtet haben, die Sauerteige nach langer Urlaubszeit zu aktivieren. Der Bäcker sagte, denn es sei ja leicht, dass sie sich immer noch mit dem Back starten können, also mitzumachen. Daraus stammt die Idee von einem Hotel, damit Urlauber nach dem Urlaub sofort mit backbereitem Sauerteig durchziehen können.

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