Die österreichische Bäckerfamilie Auer plant eine zweite Filiale in New York. Nach dem Erfolg des 60-Dollar-Brots im Soho soll das Konzept weiter ausgebaut werden.

Die österreichische Bäckerfamilie Auer mit dem Laden Rye hat im vergangenen Sommer internationale Aufmerksamkeit erregt, nachdem ihr Roggen-Sauerteigbrot in New York für 60 Dollar verkauft wurde. Dieses ungewöhnlich hohe Preisniveau für ein einzelnes Brotlöibchen sorgte damals für massive Schlagzeilen und kontroverse Debatten in den Medien. Nun kündigt Tim Auer, Sohn des Gründers Martin Auer, eine strategische Expansion des Geschäftsmodells an. Das Unternehmen beabsichtigt, einen zweiten Standort in New York zu eröffnen, um die wachsende Nachfrage nach ihren speziellen Backwaren weiter zu bedienen.

Expansionspläne und Standortsuche

Tim Auer bestätigt gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass sich das Unternehmen aktuell in der aktiven Phase der Suche nach einem geeigneten zweiten Standort in New York befindet. Der genaue Zeitpunkt für die Eröffnung dieser neuen Filiale ist jedoch noch nicht festgelegt. Die Herausforderung besteht darin, eine geeignete Location in einer Stadt zu finden, die als eine der teuersten der Welt gilt. Besonders in dem Stadtteil SoHo, wo sich das erste Geschäft befindet, sind die Mieten und Betriebskosten extrem hoch. Auer verweist darauf, dass die hohen Preise in diesem Stadtteil nicht willkürlich gewählt wurden, sondern den lokalen Marktverhältnissen geschuldet sind. Die Entscheidung für den Expandierungsplan markiert einen wichtigen Schritt in der internationalen Strategie der Familie.

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Produktphilosophie und Importgüter

Das Kernprodukt, das sogenannte Roggen-Sauerteigbrot, wiegt etwa 1,5 Kilogramm und wird in einem speziellen Ofen gebacken. Dieser Ofen wurde aus Deutschland importiert und wiegt zwei Tonnen, was eine enorme Investition in die Backinfrastruktur darstellt. Das Sortiment wurde in den letzten Monaten erweitert. Neben dem klassischen großen Laib ist nun auch das sogenannte "Baby RYE" im Angebot, ein kleineres Brotstück, das für 30 Dollar erhältlich ist. Darüber hinaus verkauft der Laden verschiedene Accessoires und Begleitprodukte. Dazu zählen Butterbrote im Preisbereich von 6 bis 14 US-Dollar, eine Premium-Brotbox für 480 Dollar sowie ein speziell gefertigtes Brotmesser für 230 Dollar. Diese Vielfalt soll den Kunden ein umfassendes Markenerlebnis bieten und den Umsatz pro Kunde erhöhen.

Herkunft der Rohstoffe und Materialien

Ein zentraler Bestandteil der Marketingstrategie ist die Betonung der hohen Qualität und des Ursprungs der verwendeten Materialien. Tim Auer erklärt, dass sämtliche Rohstoffe für das Brot importiert werden müssen, da bestimmte Sorten in den USA nicht in der benötigten Qualität verfügbar sind. Auch die Ausstattung des Ladens spiegelt den österreichischen Ursprung wider. Die Theke im SoHo-Geschäft wurde beispielsweise aus einem einzigen Baumstamm aus der Steiermark gefertigt. Dieser Aufwand rechtfertigt für die Familie die hohen Preiskalkulationen und unterscheidet das Produkt deutlich von Massenkommisialware. Die Verbindung zur Heimatregion Steiermark dient dabei auch als Qualitätsmerkmal für anspruchsvolle Kunden.

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Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Preise

Die hohen Preise stehen im krassen Kontrast zu den lokalen Verhältnissen in New York. Ein gewöhnliches Brotstück kostet in der Millionenmetropole im Durchschnitt nur wenige Dollar. Selbst handwerklich hergestelltes Sauerteigbrot ist in vielen anderen Bäckereien der Stadt für unter 20 Dollar zu haben. Kräftiges Roggenbrot gehört zwar zum Alltag in Österreich und Deutschland, ist in den USA jedoch deutlich weniger verbreitet. Dies erschwert die Markteinführung und Rechtfertigung der Preise. Die Familie Auer betreibt in Österreich seit der dritten Generation ein Familienunternehmen mit 45 Filialen. Der Erfolg in New York basiert auf der Exklusivität und dem Nischencharakter des Produkts, das sich an eine spezifische, kaufkraftstarke Zielgruppe richtet.

Aktueller Backboom in New York

New York erlebt seit Jahren einen signifikanten Boom im Bereich der handwerklichen Bäckereien. Sauerteigbrote sind bei der lokalen Bevölkerung und den Touristen sehr populär geworden. Dieses Umfeld begünstigt die Strategie der Familie Auer, da das Interesse an hochwertigem, kunstvollem Brot gestiegen ist. Dennoch bleibt die Herausforderung, sich gegen die etablierte Konkurrenz mit niedrigeren Preisen durchzusetzen. Die Expansionspläne zeigen, dass die Familie das Potenzial des Marktes erkennt, auch wenn die Hürden hoch sind. Die Entscheidung, einen zweiten Standort zu suchen, ist ein klares Signal des Vertrauens in das Produkt und die Marke Rye im globalen Kontext.

Öffentliche Wahrnehmung und Akzeptanz

Tim Auer äußerte sich damals verständnisvoll gegenüber der Kritik an den Preisen. Er wies darauf hin, dass die meisten Kommentare von Menschen stammten, die nicht in New York lebten. In der Stadt selbst sei das Feedback überwiegend positiv. Die lokalen Kunden könnten die hohen Lebenshaltungskosten, insbesondere die Wohnraumkosten, besser nachvollziehen. Auer argumentiert, dass die Mieten in SoHo und Manhattan extrem sind, was sich zwangsläufig auf die Preise aller Güter und Dienstleistungen auswirkt. Diese Perspektive hilft, die Preiskalkulation in einen lokalen wirtschaftlichen Kontext zu setzen. Die Familie ist der Überzeugung, dass qualitätsbewusste Kunden den Aufwand für Importe und spezielle Backöfen zu schätzen wissen.

Zukunftsaussichten und Marktposition

Die Expansion nach einem zweiten Standort in New York ist ein wichtiger Meilenstein für die globale Präsenz der Bäckerfamilie. Es bleibt abzuwarten, wie schnell es gelingt, eine neue Location zu finden und zu eröffnen. Die hohen Kosten in der Stadt werden die Planung weiterhin beeinflussen. Die Familie nutzt die Bekanntheit aus dem Vorjahr strategisch, um die Marke Rye zu festigen. Mit dem Angebot verschiedener Produktgrößen und Accessoires kann die Zielgruppe diversifiziert werden. Ob sich das Geschäftsmodell langfristig in anderen teuren Metropolen wiederholen lässt, wird die Zukunft zeigen. Derzeit konzentriert sich das Unternehmen vollständig auf die Verwirklichung des neuen Standorts in New York.

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Fazit der aktuellen Entwicklung

Die Bemühungen der Familie Auer zeigen, wie Tradition und Innovation im Lebensmittelsektor zusammengeführt werden können. Durch den Fokus auf hochwertige Importwaren und spezielle Backtechniken schafft das Unternehmen einen einzigartigen Verkaufsargument. Die Kritik an den Preisen hat der Marke internationalen Ruhm verschafft, was nun für die Expansion genutzt wird. Die Suche nach dem zweiten Standort ist ein aktiver Prozess, der sorgfältige Planung erfordert. Die Entscheidung von Tim Auer und Martin Auer unterstreicht den Willen, den österreichischen Bäckertradition international sichtbar zu machen. Die weitere Entwicklung wird zeigen, ob das Modell auch ohne den medialen Hype der ersten Monate stabil bleibt.