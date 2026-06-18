Backrooms: Die Psychologie hinter dem viralen Horrorphänomen

Der Kinofilm Backrooms bringt das Internet-Phänomen der endlosen gelben Büroräume auf die große Leinwand und fasziniert gleichzeitig durch seine psychologische Tiefe. Millionen Menschen empfinden bei dem Anblick der monotonen Architektur ein tiefgreifendes Unbehagen. Der Artikel beleuchtet die Hintergründe dieses Effekts, die Entstehungsgeschichte des viralen Hits und die positiven Kritiken. Zudem gibt es Ausblicke auf mögliche Fortsetzungen und eine Serie.

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Das virale Phänomen gehört zu den erfolgreichsten Horrorfilmen aller Zeiten und Millionen Menschen gruseln sich beim Anblick der monotonen, gelben Räume - aber warum ist das so? Welche Psychologie steckt hinter der Angst vor leeren Büroräumen, endlosen Gängen und seltsamer Architektur? Dieser Frage haben wir ein eigenes Video gewidmet, das ihr euch am Anfang des Artikels ansehen könnt. Bevor "Backrooms" zu einem Kino-Hit wurde, waren die gelben Räume schon ein Internet-Phänomen, das zahllose Let's-Plays und Kurzfilme auf YouTube hervorgebracht hat.

Mit dem Release des Kinofilms am 18. Juni 2026 erreichen die absonderlichen Büroräume aber auch ein ganz neues Publikum. In den USA ist "Backrooms" bereits im Mai gestartet und hat sich dort schnell zu einem Box-Office-Hit entwickelt. Der Film handelt von Clark, gespielt von Chiwetel Ejiofor, der durch einen Spalt in der Wand die mysteriösen Backrooms entdeckt - ein Labyrinth aus Gängen, die allesamt gleich aussehen: gelbe Wände, grelles Licht und muffiger Teppich.

Im Laufe des Films erkundet Clark die scheinbar leere Welt immer weiter und verliert sich dabei körperlich und mental in den seltsamen Gängen. Backrooms ist aber nicht nur ein Kassenerfolg, sondern wird von der internationalen Presse auch äußerst positiv besprochen und bewertet. So fallen"Der "Puzzle-Palast"-Look des Films und seine kühn durchgezogene Farbgebung rufen ein tiefsitzendes Unbehagen hervor, das selbst weitaus erfahrenere Regisseure nur selten zu erzeugen vermögen.

"Backrooms" mag zwar kein vollständig erklärbares Wunder sein, aber ein Streifzug durch diesen Film lohnt sich auf jeden Fall. ""The Housemaid - Wenn sie wüsste" - Der Film braucht eine Triggerwarnung! Es steht übrigens bereits fest, dass es weitere Projekte zu Backrooms geben wird. Regisseur Kane Parsons hat Interesse an einer Serie zu den gelben Räumen geäußert. Außerdem wird bereits über eine mögliche Filmfortsetzung diskutiert (Quelle





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