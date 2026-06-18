Backrooms: Vom Internetphänomen zum Kinofilm - Kane Parsons im Interview

Die erfolgreiche YouTube-Webserie über die Backrooms wurde von Kane Parsons mit Hilfe von 3D-Modellen in Blender entwickelt. Im Interview berichtet er, wie seine digitalen Entwürfe exakt in realen Kulissen umgesetzt wurden und wie es war, seine eigene Horrorvision am Set zu erleben.

Die YouTube-Webserie über die Backrooms , ein Horror -Internetphänomen, das 2022 startete und sich an ein virales 4chan-Bild aus dem Jahr 2019 anlehnt, beschreibt endlose gelbliche Büroräume, menschenleer und scheinbar ohne Ausgang.

Die Serie spielt im fiktiven Async Research Institute, das die geheimnisvollen Backrooms erforscht, während immer mehr Menschen spurlos verschwinden. Im Interview erklärte Kane Parsons, wie er die Backrooms zum Leben erweckte und sogar mitten in den nachgebauten Kulissen stand. Er nutzte die kostenlose 3D-Software Blender, um seine kreative Vision in dreidimensionalen Bauplänen zu erstellen, die später als Grundlage für das Szenenbild dienten.

Parsons beschrieb, wie er bereits bei der Erstellung des Pitch-Decks detaillierte Bildwelten schuf, die dann in der Vorproduktion angepasst wurden. Gemeinsam mit Szenenbildner Danny Vermette stellten sie fest, dass diese digitalen Entwürfe perfekt in die realen Kulissen übertragbar waren. Die präzise Umsetzung seiner Dateien bis auf den Millimeter war für Parsons ein surreales Erlebnis. Der Film, der aus dieser Webserie entstand, ist aktuell im Kino zu sehen und zeigt, ob Parsons seine Internet-Horrorvision erfolgreich auf Spielfilmlänge übertragen konnte





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