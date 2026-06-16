Backrooms: Wie ein Internetmythos zum Kinohit wurde

Der Film 'Backrooms' adaptiert den gleichnamigen Creepypasta-Mythos und erzählt die Geschichte eines Mannes, der in einem endlosen gelben Labyrinth gefangen ist. Mit minimalem Budget wurde der Film zu einem Überraschungserfolg.

Gelbe Teppiche, gelbe Wände, gelbe Neonröhren. Endlose Korridore, die sich verzweigen, Sackgassen bilden und doch immer gleich aussehen. Fenster gibt es keine. Orientierung ebenfalls nicht.

Wer sich in den Backrooms wiederfindet, verliert schnell jedes Gefühl für Raum, Zeit und Realität. Genau dieses beklemmende Konzept, das ursprünglich aus einem 4chan-Post von 2019 stammt, macht nun auch im Kino Furore. Der Film Backrooms des erst 20-jährigen Regisseurs Kane Parsons adaptiert diesen Internetmythos und verwandelt ihn in ein beklemmendes Kinoerlebnis mit minimalem Budget und maximaler Wirkung. Die Handlung spielt in den 1990er Jahren.

Clark, gespielt von Chiwetel Ejiofor, führt ein erfolgloses Möbelgeschäft und steckt nach seiner Scheidung in einer persönlichen Krise. Als er im Keller seines Ladens einen verborgenen Bereich entdeckt, verändert sich sein Leben schlagartig. Hinter einer unscheinbaren Tür erstreckt sich ein gigantisches Labyrinth aus gelben Räumen. Was zunächst Neugier auslöst, entwickelt sich rasch zu einer Besessenheit.

Clark kehrt immer wieder zurück und versucht, die Grenzen dieses unmöglichen Ortes zu erkunden. Seine Therapeutin Mary, dargestellt von Renate Reinsve, hält seine Erzählungen zunächst für Fantasie, bis sie selbst mit den rätselhaften Räumen in Berührung kommt. Die unheimliche Atmosphäre wird durch langsames Kameragleiten und sparsam eingesetzte Found-Footage-Elemente verstärkt, die an Klassiker wie Blair Witch Project erinnern. Backrooms ist ein bemerkenswerter Erfolg für das Indiestudio A24.

Mit weltweiten Einnahmen von knapp 250 Millionen Dollar bei einem geschätzten Budget von nur zehn Millionen Dollar avancierte der Film zum erfolgreichsten Werk in der Geschichte des Studios. Seine größte Stärke liegt in der geduldigen Inszenierung: Parsons setzt nicht auf Dauerbeschallung oder permanente Schockeffekte, sondern auf eine subtile Atmosphäre, die den Zuschauer in den Bann zieht. Die ersten Erkundungen des Labyrinths erzeugen eine Faszination, die kaum abzuschütteln ist.

Allerdings ist der Film nicht perfekt: Wer klassische Jumpscares oder blutige Horrorepisoden erwartet, wird enttäuscht. Zudem verrät das Finale womöglich etwas zu viel von dem Geheimnis, das zuvor so wirkungsvoll aufgebaut wurde. Trotz dieser kleinen Schwächen bleibt Backrooms ein außergewöhnlicher Horrorfilm, der aus einer simplen Internetidee ein verstörendes Kinoerlebnis macht und sich schon jetzt zu den größten Überraschungserfolgen des Jahres zählen darf. Die Darsteller tragen wesentlich zur emotionalen Tiefe bei.

Ejiofor verkörpert den schleichenden psychischen Zerfall Clarks mit großer Präsenz und trägt den Film nahezu allein über weite Strecken. Reinsve setzt den nötigen Gegenpol und verleiht der zunehmend abstrakten Handlung eine menschliche Perspektive. Die surreale Kulisse der Backrooms wird durch gelbe Neonröhren und endlose Korridore perfekt eingefangen. Der Film ist ein Paradebeispiel dafür, wie aus einem viralen Internetphänomen ein Kinohit entstehen kann.

Er zeigt, dass Horror nicht immer Blut und Schrecken braucht, sondern auch durch beklemmende Stille und bedrohliche Leere wirken kann. Backrooms ist ein Muss für alle, die sich auf ein unheimliches und nachdenkliches Erlebnis einlassen möchten





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