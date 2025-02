Backstreet Boys: AJ McLean Beichtet sich für einen peinlichen Modeschnitzer in den 90ern ein

Der Sänger der Backstreet Boys, AJ McLean, zeigte sich in einer Dokumentation zu den 90er-Boybands reuevoll über sein Outfit bei den Grammys 1999. Auch Bandkollege Kevin Richardson erinnert sich an misslungene Looks aus der Band-Karriere.

Die 90er Jahre waren eine Ära voller Mode experimente, und Boybands spielten dabei eine wichtige Rolle. Einer der bekanntesten Boybands der Zeit, die Backstreet Boys , prägten die Mode der 90er mit ihren auffälligen Outfits. Doch nicht alle Looks aus dieser Zeit sind bei den Sängern selbst in guter Erinnerung. AJ McLean (47), Sänger der Backstreet Boys , nutzte eine Dokumentation, um sich für einen Mode schnitzer zu entschuldigen.

In der CW-Doku 'The '90s Boy Band Boom' des US-amerikanischen TV-Netzwerks erzählte er, dass sein Outfit bei den Grammys 1999 ein 'wirklich schlechter Look' gewesen sei. McLean reflektierte über die unterschiedlichen Styling-Momente der Band und erklärte: 'Man konnte erkennen, wann wir einen Stylisten hatten und wann nicht. Man merkt, ob wir uns selbst überlassen waren oder ob wir jemanden hatten, der uns angeleitet hat'. Viele Entscheidungen, die sie damals getroffen hatten, bereute er heute. Besonders erwähnt wurde sein Auftritt bei den ersten Grammys der Backstreet Boys im Jahr 1999. Im Gegensatz zu seinen Bandkollegen Nick Carter, Brian Littrell (49), Kevin Richardson (53) und Howie Dorough (51), die in schwarzen Anzügen vor den Kameras standen, sah McLean aus wie 'ein abgewracker Zauberer'. 'Ich war ganz in Weiß gekleidet, mit einem weißen Zylinder und der dümmsten Gesichtsbehaarung, die ich mir je ausgedacht habe', beschrieb er seinen Look. Doch auch sein Bandkollege Kevin Richardson erinnert sich an misslungene Outfits aus der Hochphase der Band. In der 'Kelly Clarkson Show' erzählte er 2022 von einem Fotoshooting für das inzwischen eingestellte 'Smash Hits'-Magazin. Während ihrer Zeit des Durchbruchs in Europa hatten sie für ein Cover für die Zeitschrift vor der Kamera gestanden. Dabei waren sie in 'glänzenden Seidenhemden' gekleidet und mit Discokugeln in der Hand posiert. Richardson bemerkte, dass sie zu stark geschminkt wurden: 'In diesem Alter haben wir kein Make-up gebraucht, wir waren jung'. Das Ergebnis sah 'verrückt' aus, schloss er die Geschichte





