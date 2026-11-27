Die Backstreet Boys kehren im Juli 2027 mit vier großen Konzerten nach Deutschland zurück. Die Ticketabläufe für Berlin, Hamburg und München starten im Dezember.

Die US-amerikanische Boygroup Backstreet Boys bestätigt ihre Rückkehr in den DACH-Raum für das Jahr 2027. Nach dem enormen Erfolg ihrer vorherigen Tournee mit zehn ausverkauften Konzerten in Düsseldorf plant der Veranstalter Live Nation eine noch umfangreichere Auftragsreihe im Sommer des kommenden Jahres. Die Gruppe wird an drei verschiedenen deutschen Standorten insgesamt vier Auftritte absolvierten, um ihre Fans mit einer erweiterten Stadion-Tournee zu begeistern.

Konkrete Tourdaten und Stadien in Deutschland

Die Backstreet Boys, bestehend aus Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean, Brian Littrell und Kevin Richardson, werden im Juli 2027 drei deutsche Großstädte besuchen. Der erste Halt ist das Berliner Olympiastadion am 9. Juli. Anschließend reist die Gruppe weiter nach Hamburg, wo sie am 23. Juli im Volksparkstadion auftritt. Den Abschluss der deutschen Stadion-Phase bilden zwei Konzerte in München. Die Backstreet Boys spielen dort am 30. und 31. Juli in der Allianz-Arena. Diese vier Termine bilden das Kernstück der europäischen Tourstopps in Deutschland.

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Hintergrund der erfolgreichen deutschen Tournee

Die Ankündigung folgt auf die große Resonanz der Herbst-Tournee 2026. Damals füllten die fünf Sänger alle zehn geplanten Shows in Düsseldorf aus, was den hohen Bedarf an weiteren Auftritten unterstrich. Die Band hat sich seit ihrer Gründung 1993 in Orlando, Florida, zu einer der erfolgreichsten Musikgruppen der Geschichte entwickelt. Mit über 130 Millionen verkauften Tonträgern gehört das Quintett international zur Spitzengruppe der Popmusik. Ihre Beliebtheit reicht weit über die 90er Jahre hinaus, was die Entscheidung für die Stadion-Tournee im Jahr 2027 logisch erscheinen lässt.

Internationale Auftritte und globale Präsenz

Neben den deutschen Terminen plant die Backstreet Boys auch eine Reihe von Auftritten außerhalb Deutschlands. Der internationale Teil der Tournee umfasst Stationen in Nordamerika und Europa. Im Januar 2027 steht ein Auftritt in Las Vegas auf dem Programm. Danach folgen Termine im Februar und März in Toronto. Im Juni 2027 kehrt die Gruppe nach Europa zurück, um in London und Wien zu spielen. Ein weiteres Konzert in Zürich ist für den Juli 2027 geplant. Diese globale Verteilung zeigt die anhaltende internationale Nachfrage nach Auftritten der Kult-Boygroup.

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Historischer Erfolg und musikalische Hits

Die Backstreet Boys feierten Mitte der 90er-Jahre ihre ersten großen Erfolge, darunter auch in Deutschland. Mit Songs wie "Quit Playing Games (with My Heart)" und "I'll Never Break Your Heart" eroberten sie die Charts. Der Durchbruch als globale Superstars gelang ihnen spätestens mit dem Album "Millennium" und Hits wie "I Want It That Way". Weitere bekannte Titel wie "Larger Than Life" und "Everybody (Backstreet's Back)" sind bis heute feste Bestandteile ihrer Live-Shows. Mehr als drei Jahrzehnte nach ihrer Gründung füllen die Musiker weiterhin riesige Hallen und Stadien, was ihre einzigartige Markenstärke unterstreicht.

Terminsensitive Ticketvorverkäufe starten im Dezember

Für den Erwerb von Eintrittskarten für die vier deutschen Konzerte werden die Vorverkaufsroutinen am 1. Dezember starten. Der Pre-Sale öffnet um 12 Uhr bei Ticketmaster, PayPal Prio Tickets und Telekom Prio. Dies bietet Kunden die früheste Möglichkeit, Tickets für die Termine in Berlin, Hamburg und München zu sichern. Der allgemeine Vorverkauf beginnt dann am 4. Dezember ebenfalls ab 12 Uhr. Fans sollten diese Zeitfenster beachten, da aufgrund der vorherigen Ausverkäufe in Düsseldorf mit hoher Nachfrage zu rechnen ist. Die genauen Plattformen für den öffentlichen Verkauf wurden bereits als Ticketmaster benannt, was den Standardprozess für größere Arena- und Stadionkonzerter bestätigt.