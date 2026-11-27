Backstreet Boys kommen ins Olympiastadion: Alle Infos zu Berlin-Tickets für 2027
Auf Surfbrettern von der Stadiondecke zur Bühne: Die Backstreet Boys spielen am 9. Juli 2027 im Olympiastadion. Der Vorverkauf beginnt am Dienstag, hier die wichtigsten Termine.
Auf Surfbrettern von der Stadiondecke zur Bühne: Die Backstreet Boys spielen am 9. Juli 2027 im Olympiastadion. Der Vorverkauf beginnt am Dienstag, hier die wichtigsten Termine.
Es ist eine von sieben Open-Air-Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz, und die einzige in der Hauptstadt. Wer dabei sein möchte, sollte wahrscheinlich schnell sein, wenn die Tickets in den Verkauf gehen. Die Tour trägt den Titel „Into The Millennium“ mit dem Zusatz „Homecoming“. Ihr Auftakt dürfte für Gänsehaut sorgen: Die Band schwebt dann laut ihrem Konzertveranstalter Live Nation auf Surfbrettern von der Stadiondecke auf die Bühne.
Danach folge ein Hitmarathon mit 26 Songs. Im Mittelpunkt stehe das fünffach Grammy-nominierte Album „Millennium“, dazu gebe es Klassiker wie „Larger Than Life“ und eine Auswahl der größten Hits. Für die Band ist die Tour dem Vernehmen nach mehr als eine Konzertreihe.
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