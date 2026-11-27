Die Backstreet Boys geben 2027 große Deutschland-Tour bekannt. Konzerte in München, Hamburg und Berlin. Tickets und Termine im Detail.

Die legendäre US-Boygroup Backstreet Boys kündigt für das kommende Jahr eine ausgedehnte Europatournee mit Schwerpunkt im deutschsprachigen Raum an. Neben Auftritten in München und Hamburg soll die Band auch das Berliner Olympiastadion als Schauplatz für ein Großkonzert nutzen. Diese Ankündigung markiert den nächsten Schritt in einer Phase anhaltender kommerzieller und artistischer Erfolge für die Formation.

Detaillierte Tourdaten und Ticketvorverkauf

Ein besonderer Fokus liegt auf dem Konzert in Berlin, das für den 9. Juli 2027 angesetzt ist. Für dieses Event startet ein exklusiver Presale bereits am 1. Dezember um 12 Uhr an einem Dienstag, wobei eine vorherige Anmeldung zwingend erforderlich ist. Der allgemeine Vorverkauf für die Öffentlichkeit beginnt am darauffolgenden Mittwoch ebenfalls um 12 Uhr. Diese Zeitfenster definieren den Startpunkt für den Ticketbezug und gelten als kritischer Zeitpunkt für Fans, die den Erhalt von Karten anstreben.

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Neben den drei deutschen Städten wird die Band auch in Wien auftreten. Die dortigen Termine finden am 24. und 25. Juni im Ernst-Happel-Stadion statt. Für den Schweizer Raum wurde ein Auftritt im Stadion Letzigrund in Zürich für den 16. Juli geplant. Diese Termine schließen die europäischen Stationen der aktuellen Tourneeplanung ab und bieten den Fans in der DACH-Region mehrere Möglichkeiten, die Gruppe live zu erleben.

Programminhalte und musikalischer Schwerpunkt

Die fünf Musiker, bestehend aus AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Brian Littrell und Kevin Richardson, planen für die Shows ein umfangreiches Programm mit insgesamt 26 Songs. Im Mittelpunkt des Repertoires stehen internationale Hits wie "I Want It That Way", "Larger Than Life" und "Everybody (Backstreet's Back)". Diese Titel repräsentieren den Kern des musikalischen Erbes, das die Gruppe seit ihrer Gründung im Jahr 1993 in Orlando, Florida, aufgebaut hat.

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Der musikalische Fokus wird auf das Erfolgsalbum "Millennium" aus dem Jahr 1999 gelegt. Mit diesem Werk erreichte die Band einen historischen Höhepunkt in ihrer Karriere, da in den USA in der ersten Verkaufswoche mehr als eine Million Exemplare abgesetzt wurden. Dieses Album gilt als Meilenstein in der Popgeschichte und dient als Fundament für die aktuellen Live-Inszenierungen, die auf internationaler Ebene auf große Resonanz stoßen.

Veranstaltungsmechanik und bisherige Erfolge

Die Tour folgt direkt auf eine äußerst erfolgreiche Konzertserie im vergangenen Sommer in Düsseldorf, bei der die Backstreet Boys zehn Stadionkonzerte absolvierten. Laut Angaben des Veranstalters besuchten rund 470.000 Zuschauer diese Reihe, was die anhaltende hohe Nachfrage nach Live-Auftritten der Band belegt. Bei diesen Shows schwebten die Sänger zu Beginn auf Hoverboards von der Stadiondecke auf die Bühne, ein visuelles Spektakel, das den modernen Inszenierungsansatz unterstreicht.

Die wirtschaftliche und artistische Leistung der Band wird durch aktuelle Daten aus Nordamerika unterstrichen. In Las Vegas erreichten die Backstreet Boys bei ihren bisherigen 56 Konzerten in der Konzerthalle Sphere knapp eine Million Zuschauer. Die Performance in dieser spezifischen venue erhielt begeisterte Kritiken. So urteilte die renommierte Musikzeitschrift "Billboard", die Gruppe habe ihre bisher beste Performance in der Sphere abgeliefert, wobei insbesondere die Stimmen der Herren über allem glänzten.

Auswirkungen und historische Einordnung der Band

Zusätzlich zum Erfolg in Las Vegas stellten die Backstreet Boys in Toronto mit rund 500.000 Besuchern im Rogers Centre einen weiteren Besucherrekord auf. Diese Zahlen belegen, dass die Band derzeit von einem Erfolg zum anderen eilt und ihre frühere Dominanz in Europa nun mit neuem Schwung zurückkehrt. In Deutschland, Österreich und der Schweiz soll die neue Konzertreihe an die frühen Erfolge in Europa anknüpfen, die die Gruppe bereits vor über zwei Jahrzehnten begründete.

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Weltweit haben die Backstreet Boys insgesamt mehr als 130 Millionen Tonträger verkauft, was sie zu den erfolgreichsten Boygroups der Musikgeschichte macht. Die Ankündigung der Konzerte in München, Hamburg, Berlin sowie den Stationen in Wien und Zürich nutzt diese enorme Fanbasis aus. Die Kombination aus bekannten Hits, visueller Inszenierung und der historischen Bedeutung der Band sichert den Shows eine hohe Aufmerksamkeit und prognostiziert einen großen Andrang bei den Ticketverkäufen im Dezember.