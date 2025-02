Baden-Württemberg: Erst Häftling ändert Geschlechtseintrag nach neuem Gesetz

Ein Häftling in einem Männergefängnis in Baden-Württemberg hat seinen Geschlechtseintrag nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes vom 1. November 2022 geändert. Die Auswirkungen auf die Unterbringung des Häftlings werden derzeit geprüft.

Ein Häftling in einem Männer gefängnis in Baden-Württemberg hat nach Inkrafttreten des neuen Gesetz es vom 1. November 2022 seinen Geschlechtseintrag geändert. Laut einem Sprecher des zuständigen Standesamts hatte der Gefangene die Änderung bereits im November des Vorjahres angemeldet.

Das neue Gesetz ermöglicht die Änderung des Geschlechtseintrags und Vornamens durch eine Erklärung im Personenstandsregister, ohne dass Gutachten, ärztliche Bescheinigungen oder richterliche Beschlüsse erforderlich sind. Nach der Anmeldung gilt eine dreimonatige Wartefrist. \Die Auswirkungen der Geschlechtsänderung auf die Unterbringung des Häftlings werden derzeit geprüft. Bisher wurden in Baden-Württemberg Einzelfallentscheidungen getroffen, die persönliche Bedürfnisse und Befürchtungen der Gefangenen sowie objektiv erkennbare Gefährdungssituationen berücksichtigen. Ein Wechsel in eines der wenigen Frauengefängnisse in Baden-Württemberg ist somit nicht einfach möglich. Je nach Einzelfall kann es sinnvoll sein, den Gefangenen im Krankenrevier, in einer Schutzabteilung oder aber auch im Regelvollzug unterzubringen. \In einem Gesetzentwurf ist eine Grundlage für die Abwägung der verschiedenen Faktoren vorgesehen, die aktuell im Anhörungsverfahren befindet. Die Geschlechtsidentität von Gefangenen im Südwesten wird nicht regelmäßig statistisch erfasst. Bei der letzten Erhebung im Februar 2022 wurden acht transidente beziehungsweise intergeschlechtliche Personen gezählt. Aktuell läuft eine neue Erhebung, die Ergebnisse liegen aber noch nicht vor





sternde / 🏆 31. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Geschlechtseintrag Gesetz Gefängnis Baden-Württemberg Transgender

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Baden-Württemberg: Warnstreiks im Busverkehr in Baden-WürttembergFährt mein Bus? Fahrgäste müssen am Dienstag in Teiles des Südwestens mit Einschränkungen im Busverkehr rechnen. Verdi hat zu Warnstreiks aufgerufen - in zwei Tarifrunden.

Weiterlesen »

Liebes-Betrügerin prellt Mann in Baden-Württemberg: 2,3 Millionen Euro futschEin Mann aus dem Rems-Murr-Kreis verlor durch Love-Scamming über 2,3 Millionen Euro. Die Polizei Aalen warnt vor der Betrugsmasche auf Dating-Plattformen.

Weiterlesen »

Baden-Württemberg: Neue Brücken machen Blautopf wieder zugänglichEigentlich sollte die leuchtend blaue Quelle wegen einer großen Sanierung jahrelang schließen. Doch dagegen regte sich Widerstand - mit Erfolg.

Weiterlesen »

Luftrettung in Baden-Württemberg - Christoph 43 kehrt zurück nach KarlsruheFilderstadt (ots) Es ist soweit: Karlsruhe bekommt 'seinen' Hubschrauber wieder. Christoph 43, der Rettungshubschrauber der DRF Luftrettung, ke

Weiterlesen »

Baden-Württemberg: Nach versuchtem Mord: Zollfahnder stoßen auf VerdächtigenZollfahnder wollen einen Autofahrer stoppen. Doch in dem Wagen sitzt ein Mann, der nach einem versuchten Mord als tatverdächtig gilt. Der 25-Jährige ergreift die Flucht - und es kommt zum Unfall.

Weiterlesen »

Verdi ruft zu Warnstreiks im privaten Omnibusgewerbe in Baden-Württemberg aufDie Gewerkschaft Verdi ruft zu Warnstreiks bei privaten Omnibusunternehmen in Baden-Württemberg auf. Fahrgäste müssen mit Einschränkungen im Busverkehr rechnen. Der Warnstreik soll Druck auf die Arbeitgeber in der laufenden Tarifrunde erhöhen.

Weiterlesen »