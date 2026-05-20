Baden-Württembergs neue Grundsteuer: Bundesfinanzhof gab die Klagen eine Absage

Der Bundesfinanzhof gab der Klage gegen die neue Grundsteuer in Baden-Württemberg eine Absage, da die Kläger die neue Regulierung durch das Bundesverfassungsgericht vor 2018 für Verfassungswidrig erklärt hatte. Auch Bayern und andere Bundesländer haben eigene Grundsteuer-Regulierung getroffen.

Schlechte Nachrichten für Hausbesitzer in Baden-Württemberg: Der Bundesfinanzhof (BFH) in München hat heute in einem Grundsatzurteil die Klagen gegen die Neuregelung der Grundsteuer im Ländle abgewiesen.

Jede Klage verstößt laut Urteil des II. Senats am höchsten deutschen Finanzgericht nicht gegen das Grundgesetz oder die baden-württembergische Landesverfassung, wie es bei der Urteilsbegründung in München hieß. Bayern haben dagegen eigene Regelungen getroffen. In Baden-Württemberg wird nur der Grundstückswert zur Berechnung herangezogen („Bodenwertmodell“), nicht aber das Gebäude.

Ob das rechtens ist, sollte der BFH beurteilen. Auch gegen die Grundsteuern einiger anderer Bundesländer liegen Klagen. Geklagt hatten Grundstückseigentümer, die seit der Reform mehr zahlen müssen als vorher. Sie werden unter anderem vom Bund der Steuerzahler und dem Eigentümerverband Haus + Grund unterstützt.

Das Grundsteuergesetz trifft in Baden-Württemberg etwa 5,6 Millionen Eigentümer. Zudem trägt die Neuregelung dazu bei, dass die Mieter auch indirek davon profitieren. Vermieter tragen die Mehrkosten normalerweise selbst und über लगgen, was die Mietkosten erhöht. Dies führt zu höheren Veräusserungen bei den Eigentümern.

Die Kritikpunkte der Kläger gehörten unter anderem, dass der alles entscheidende Bodenrichtwert zu ungenau sei. Folge ist, dass die Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern – vor allem, wenn sie große Gärten haben – vergleichsweise viel zahlen müssen. Der Bundesfinanzhof gab im Dezember zuerst über das Bundesmodell entschieden und dieses für rechtens erklärt. Nun kommt vor dem BFH nacheinander die Einzelschulübersicht an die Reihe, dieses war das erste





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