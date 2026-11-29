Ein teils gelähmter Schwan überschwemmt in den Niederlanden den Pflegeraum seiner Auffangstation. Pfleger sagen, er brauche dringend mehr Platz und eine geeignete Umgebung für seine Physiotherapie.

Ein teils gelähmter Schwan überschwemmt in den Niederlanden den Pflegeraum seiner Auffangstation. Pfleger sagen, er brauche dringend mehr Platz und eine geeignete Umgebung für seine Physiotherapie.der niederländischen Gemeinde Leiderdorp regelmäßig Physiotherapie.

Allerdings ist der Vogel dort nur vorübergehend untergekommen und den Mitarbeitern fehlt es an der nötigen Infrastruktur. Entsprechend muss ein offensichtlich zu kleines Waschbecken für seine Übungen herhalten. Das passte dem Schwan gar nicht: Als die Pfleger Pause machten, drehte er den Wasserhahn auf und flutete den Behandlungsraum, wie „danken“, so Liselotte Rambonnet. Der Boden wäre noch nie sauberer gewesen, lacht sie.

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Allerdings verdeutliche der Vorfall ein bekanntes Problem. Die Unterkunft sei für das zehn Kilogramm schwere Tier deutlich zu klein. Stattdessen bräuchte es eine, „in der der Schwan ein herrliches Becken zum Planschen und zur Ideal wäre ein Standort mit der doppelten oder dreifachen Fläche des aktuellen Gebäudes. Auch ein Außenbereich würde den Tieren zugute kommen, da sie auf diese Weise Tageslicht abbekommen könnten.