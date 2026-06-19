Badminton-Stars als Botschafter: Special Olympics begeistern Mark Lamsfuß und Fabian Roth bei Hylo Open in Saarbrücken

Nach langer Verletzungspause kehrt Badminton-Profi Mark Lamsfuß zur Hylo Open zurück und erlebt als Botschafter der Special Olympics ein emotionales Turnier. Die Freude und der Sportsgeist der Athletinnen und Athleten stehen im Mittelpunkt und beeindrucken auch Nationalspieler wie Fabian Roth.

Der deutsche Badminton -Doppelspezialist Mark Lamsfuß (32) kehrte nach einer zweijährigen Knieverletzungspause zur Hylo Open zurück, die im Herbst in der Saarlandhalle in Saarbrücken stattfand. Gemeinsam mit dem ebenfalls verletzten Nationalspieler Fabian Roth (30) fungierte er als Botschafter der Special Olympics und überreichte Medaillen.

Doch im Mittelpunkt standen die Athletinnen und Athleten der Special Olympics, deren Freude und Begeisterung die Nationalspieler in den Schatten stellten. Lamsfuß betonte, wie besonders es sei, den Stolz und das Glück der Teilnehmenden zu erleben. Er begleitete auch die Ehrung von Christian Stahl von der Diakonie Holstein, der den vierten Platz belegte. Lamsfuß ist seit 2023 Botschafter der Special Olympics und schätzt besonders die inklusive Gemeinschaft und die ungebrochene Begeisterung, die unabhängig von Platzierungen bestehen.

Auch andere Nationalspieler wie Malik Bourakkadi, Kenneth Neumann und Jan Völker hielten eine inklusive Trainingseinheit ab und zeigten sich begeistert von den Athletinnen und Athleten





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