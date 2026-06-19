Badosa nach Sieg über Gauff: Toxische Trennung von Tsitsipas

Paula Badosa spricht nach ihrem Erfolg in Berlin offen über die schwierige Trennung von Stefanos Tsitsipas und ihren sportlichen Neuanfang.

Nach ihrem überraschenden Sieg gegen Coco Gauff beim WTA-Turnier in Berlin hat Paula Badosa offen über die Trennung von ihrem Ex-Freund Stefanos Tsitsipas gesprochen. Die Spanierin besiegte die an Nummer sieben gesetzte Amerikanerin im Achtelfinale mit 1:6, 6:3 und 6:2 und zeigte dabei eine beeindruckende kämpferische Leistung.

Nach dem Match äußerte sich Badosa in einem Interview zu den persönlichen Herausforderungen der letzten Monate, insbesondere zur Beziehung mit dem griechischen Tennisstar. Badosa betonte, dass sie in ihrem Leben bereits mehrere Trennungen erlebt habe und diese grundsätzlich akzeptieren könne.

Allerdings sei es deutlich schwieriger, wenn man von toxischen Einflüssen umgeben sei. Sie erklärte: Man kann ein ausgezeichnetes Verhältnis zu einem Ex-Partner haben, weil es normale Menschen sind und die Beziehung normal bleibt. Aber wenn das nicht der Fall ist, wird alles viel komplizierter. Mehr müsse sie dazu nicht sagen.

Jeden Tag erlebe man, wie der andere die Dinge noch schwieriger mache. Die ehemalige Weltranglistenzweite sprach auch über ihre sportliche Talfahrt. Nach einem Höhenflug im Jahr 2022, als sie unter anderem das WTA-Finale in Madrid gewann, folgte ein steiler Abstieg. Verletzungen und mentale Probleme setzten ihr zu.

Im April 2025 gab sie bekannt, dass sie eine Pause vom Tennis nehmen müsse. Damals sagte sie: Ich sah kein Licht am Ende des Tunnels, obwohl ich alles tat, was ich konnte. Psychisch war es zu viel für mich. Das Paar hatte sich im Sommer 2025 nach rund zwei Jahren getrennt.

Seither kämpfen beide mit Formkrisen: Tsitsipas ist auf Platz 85 der Live-ATP-Weltrangliste abgerutscht, Badosa auf Platz 142. Trotz der schwierigen Phase zeigte sich Badosa zuversichtlich. Sie arbeite hart daran, negative Einflüsse aus ihrem Leben zu verbannen. Es sei nun schon ein paar Monate her, dass sie endlich in einem guten Umfeld sei.

Aber es sei nicht einfach gewesen, all die negativen Einflüsse um sich herum loszuwerden. Das sei etwas, was man als Frau manchmal durchmachen müsse. Heute fühle sie sich wieder stark. Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu: Ich kann mir schon die Schlagzeilen von morgen vorstellen: 'Badosa greift Tsitsipas an'.

Na ja, er hat es verdient. Der Sieg in Berlin gibt ihr Auftrieb für die kommenden Turniere





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